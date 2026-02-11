Athletic - Real Sociedad, en directo: la semifinal de la Copa del Rey, hoy en vivo

Athletic y Real Sociedad se miden este miércoles en la semifinal (ida) de Copa del Rey.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

DESCANSO Nos vamos a vestuarios en el descanso de un partido con mucha intensidad. ¡Volvemos en 15'!

ATH 0-0 RSO, MIN. 45+3 ¡La tuvo Iñaki Williams! Su zurdazo se queda en las manos de Remiro. Y Sánchez Martínez señala el centro del campo... ¡se acabó la primera parte!

¡¡Se calienta el partido!! Aramburu y Adama las tuvieron en banda con empujones. Sánchez Martínez acude mientras los jugadores se amontonan. A ver la decisión...

¡¡No es penalti!! Llama Sánchez Martínez a los capitanes para explicarles que no es penalti. San Mamés explota de felicidad... y la Real se indigna.

Matarazzo, nervioso El entrenador de la Real se indigna por la tardanza. La pelota da claramente en la mano de Laporte. Ahora estudiarán la intención que tenía de detener el remate de Caleta-Car...

¡¡PIDEN PENALTI!! Un remate de cabeza de Caleta Car podía haber dado en la mano de Laporte... pero Sánchez Martínez no lo advierte. El VAR revisa.

ATH 0-0 RSO, MIN. 42 ¡Salvador Laporte! Su cabeza evita un remate a portería de Turrientes que se iba a complicar bastante para Padilla. Aprieta la Real.

¡¡Guuuuruzeta!! Gran giro del delantero del Athletic para rematar desde la frontal. Remiro está, otra vez, bien colocado y el remate no reviste mayor peligro.

ATH 0-0 RSO, MIN. 40 Restan cinco minutos para el descanso -más lo que añada Sánchez Martínez-.