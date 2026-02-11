Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Athletic vs Real SociedadDónde ver Athletic - Real SociedadBarcelona - Las Palmas Copa juvenilFlorentino SuperligaProtecció CivilSemifinales Copa del ReyPartidos Copa hoyPlayoffs Champions FemeninaParís FC - Real Madrid horarioBonolotoLesión RashfordDecoTest F1 directoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaco JémezCésped Atlético - BarçaDroAston MartinAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesLEC VersusAll Star NBA 2026Cuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der Beek
instagramlinkedin
En directo

En directo

COPA DEL REY

Athletic - Real Sociedad, en directo: la semifinal de la Copa del Rey, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre el Athletic y la Real Sociedad de la semifinal de ida de la Copa del Rey en San Mamés

Derbi

Derbi / Luis Tejido

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Athletic y Real Sociedad se miden este miércoles en la semifinal (ida) de Copa del Rey.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS