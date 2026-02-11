En directo
COPA DEL REY
Athletic - Real Sociedad, en directo: la semifinal de la Copa del Rey, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Athletic y la Real Sociedad de la semifinal de ida de la Copa del Rey en San Mamés
Athletic y Real Sociedad se miden este miércoles en la semifinal (ida) de Copa del Rey.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
DESCANSO
Nos vamos a vestuarios en el descanso de un partido con mucha intensidad. ¡Volvemos en 15'!
ATH 0-0 RSO, MIN. 45+3
¡La tuvo Iñaki Williams! Su zurdazo se queda en las manos de Remiro. Y Sánchez Martínez señala el centro del campo... ¡se acabó la primera parte!
¡¡Se calienta el partido!!
Aramburu y Adama las tuvieron en banda con empujones. Sánchez Martínez acude mientras los jugadores se amontonan. A ver la decisión...
¡¡No es penalti!!
Llama Sánchez Martínez a los capitanes para explicarles que no es penalti. San Mamés explota de felicidad... y la Real se indigna.
Matarazzo, nervioso
El entrenador de la Real se indigna por la tardanza. La pelota da claramente en la mano de Laporte. Ahora estudiarán la intención que tenía de detener el remate de Caleta-Car...
¡¡PIDEN PENALTI!!
Un remate de cabeza de Caleta Car podía haber dado en la mano de Laporte... pero Sánchez Martínez no lo advierte. El VAR revisa.
ATH 0-0 RSO, MIN. 42
¡Salvador Laporte! Su cabeza evita un remate a portería de Turrientes que se iba a complicar bastante para Padilla. Aprieta la Real.
¡¡Guuuuruzeta!!
Gran giro del delantero del Athletic para rematar desde la frontal. Remiro está, otra vez, bien colocado y el remate no reviste mayor peligro.
ATH 0-0 RSO, MIN. 40
Restan cinco minutos para el descanso -más lo que añada Sánchez Martínez-.
¡¡Paradón de Padilla!
Jon Martín llegó al remate del centro desde la banda y se encontró con un providencial Padilla, que detuvo su cabezazo con el muslo. Se salvó el Athletic.
- Alarma con Raphinha
- Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar
- Gerard López desmonta el bulo del caso Negreira
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El Manchester United no bajará un duro por Rashford
- El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona
- La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: 'Tenía muchas ganas