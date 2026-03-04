El Athletic se juega la temporada en un derbi alta tensión: "Vamos a poner todo de nuestra parte para ganar"

No está siendo la temporada más sencilla para el Athletic Club de Bilbao. Eliminados en la fase de liga de la Champions League y situados en la novena posición de LaLiga, por ahora en tierra de nadie pese a la mejoría mostrada en las últimas semanas, los ‘leones’ afrontan la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey prácticamente como una final. El conjunto rojiblanco se juega buena parte de sus aspiraciones y la posibilidad de regalar una gran alegría a su afición en una campaña marcada por la irregularidad.

Sobre el papel, no parece nada sencillo poder levantar la eliminatoria, y menos aún tratándose de un derbi de alta tensión frente a la Real Sociedad. El conjunto rojiblanco cayó por la mínima en San Mamés y viajará a Anoeta con un gol de desventaja en la mochila, obligado además a disputar el duelo en el feudo de su máximo rival. Evidentemente, no se trata de una misión imposible, pero sí de un desafío mayúsculo. Remontar la eliminatoria y sellar el billete para la final de la Copa del Rey exigirá la mejor versión del equipo en una noche que promete emociones fuertes.

En ese sentido, Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, quiso manda un mensaje positivista en la rueda de prensa previa al enfrentamiento: "No lo tenemos fácil porque el resultado es adverso y jugamos fuera de casa, pero no hay nada decidido". Además, el técnico extremeño destacó el buen momento que vive su rival. "Vinieron en un buen momento y les veo parecido. En Mallorca hicieron un partido muy sobrio y están con confianza y juego pese a perder con Real Madrid o empatar con Oviedo", apuntó.

Ernesto Valverde recibe buenas noticias de cara al enfrentamiento contra la Real Sociedad. A diferencia del equipo en cuadro que presentó en la ida, lastrado por los problemas físicos, el técnico recupera a cuatro titulares: Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además del entonces sancionado Paredes. Sin embargo, Nico Williams será baja y Ruiz de Galarreta es duda. El extremo internacional, que disputó media hora en aquel partido, decidió parar para someterse a un nuevo tratamiento y tratar de poner fin a su pubalgia. El centrocampista, por su parte, sufrió una luxación en el hombro derecho el pasado sábado en Vallecas y su disponibilidad dependerá de su evolución en las próximas horas.

Sin lugar a dudas, se espera un ambiente espectacular y típico de un derbi en Anoeta, una circunstancia que "no preocupa" a Valverde. "Es mejor que haya un buen ambiente. No es la primera vez que es muy bueno para ellos y no tan bueno para nosotros. Está bien que haya un ambiente fuerte. Lo mismo que les pasa a ellos cuando vienen aquí. Los dos equipos tenemos ganas de ganar el derbi y más porque uno de ellos pasa a la final", sentenció el técnico extremeño.

La ventaja es para la Real Sociedad y el factor campo jugará a favor de los ‘txuri-urdin’, pero el Athletic no ha dicho su última palabra. En este encuentro se juega gran parte de la temporada, y Valverde lo tiene claro: "Vamos a poner todo de nuestra parte para ganar; todo lo que hacemos es para que nuestra gente esté orgullosa".