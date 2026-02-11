Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COPA DEL REY

Athletic Club - Real Sociedad: Horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey hoy por TV y en directo

Conoce cuándo y cómo ver el partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad

Ernesto Valverde y Nico Williams, en una imagen de archivo

Ernesto Valverde y Nico Williams, en una imagen de archivo / EFE

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Athletic Club y Real Sociedad se enfrentan hoy miércoles 11 de febrero en el San Mamés en las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegó a la instancia tras eliminar al Valencia (2-1) en los cuartos de final, al Cultural Leonesa (4-3) en los octavos de final y al Ourense (1-0) en los dieciséisavos.

Pellegrino Matarazzo, un matemático en el banquillo de la Real Sociedad

De igual forma, los comandados por Pellegrino Matarazzo lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Deportivo Alavés (3-2), el Osasuna (2-2, 4-3 p.p.), el Eldense (2-1), el Reus FCR (2-0) y el Negreira (3-0), respectivamente.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD DE LA COPA DEL REY

El partido entre Athletic Club y Real Sociedad, correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, se disputa hoy miércoles 11 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD DE LA COPA DEL REY

En España, el partido de Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.

También puedes seguir toda la jornada de Copa del Rey a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

