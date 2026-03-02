Antonio Ruiz, periodista, sobre la posible remontada del Barça: "Simeone nunca ha perdido por más de 4 goles"

Atlético de Madrid y Barça se juegan la vida este martes en el Spotify Camp Nou. La Copa del Rey acogerá la vuelta de las semifinales en una noche que promete ser vibrante. La ida, disputada en el Riyadh Air Metropolitano, dejó un resultado casi sentenciado. Los colchoneros derrotaron al conjunto azulgrana por 4-0 en un partido para olvidar de los de Hansi Flick.

El equipo rojiblanco fue superior de principio a fin. Intensidad, presión alta y eficacia en las áreas fueron suficientes para dejar muy tocado al Barça, que no encontró respuestas. El marcador reflejó la contundencia de un Atlético que aprovechó cada error de los de Hansi Flick.

Pero si algo tiene el fútbol es que todo puede pasar. Los azulgrana se aferran a la esperanza de una nueva gesta, esta vez copera, y a la palabra mágica: 'Remuntada'. En la memoria colectiva aún resuena la histórica eliminatoria de 2017 ante el Paris Saint-Germain, cuando el Barça logró darle la vuelta a un resultado que parecía imposible.

Ese precedente alimenta la ilusión de la afición culé. Sin embargo, también genera dudas. Hay quienes creen firmemente en la hazaña y otros que no son tan optimistas a la hora de darle la vuelta a la tortilla. Incluso entre los seguidores del Atlético existe un leve poso de duda ante lo que pueda suceder en el Camp Nou.

El dato demoledor del 'Cholo'

Antonio Ruiz, periodista de la Cadena COPE y habitual narrador del Atlético de Madrid, se muestra mucho más tajante. Considera que la eliminatoria está lo suficientemente encarrilada para los rojiblancos y se aferra a la estadística para respaldar su argumento.

“En la Copa solo ha habido una remontada por más de cuatro goles”, afirma el periodista, subrayando la dificultad histórica de revertir una desventaja tan amplia en esta competición. Un dato que invita al optimismo en el lado colchonero.

Además, pone el foco en la figura de Diego Simeone. “El Cholo es un entrenador que nunca ha perdido por cuatro goles de diferencia”, destaca. La solidez competitiva de sus equipos es, para muchos, la mayor garantía de que el Atlético sabrá gestionar la renta obtenida en la ida.

Aun así, el respeto es máximo. “Muchos amigos míos firmábamos un 1-0 viendo lo que tenía el Barça; puede imponerte respeto, pero…”, desliza Ruiz, dejando en el aire que, aunque la estadística y la lógica favorezcan al Atlético, el fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado. La última palabra la tendrá el césped del Spotify Camp Nou.