El Andorra lame sus heridas ligueras con una manita

El Andorra se lamió las heridas ligueras, especialmente la duraderrota del último fin de semana en Málaga, con un contundente triunfo ante el modesto Valle de Egüés que le permite seguir adelante en la Copa del Rey. El conjunto que dirige Ibai Gómez encarriló el partido antes de la media hora, gracias a un tanto de Merquelanz, que debutaba, y dejó la eliminatoria vista para sentencia antes del descanso, con otro tanto de Petxa justo antes de tomar el camino a vestuarios. Un primer tiempo en el que el Andorra demostró que había viajado dispuesto a evitar sorpresas.

Con un claro marcador a su favor, el segundo tiempo fue muy cómodo para el conjunto tricolor, que acabó redondeando la goleada con tantos de Manu Nieto, Uzkudun y Cerdà. Los locales pudieron firmar el tanto del honor gracias a un penalti transformado por Iriarte que situó el momentáneo 1-4 en el marcador.

Además de Merquelanz, Ibai Gómez hizo debutar a Akman. El técnico del Andorra aprovechó para hacer rotaciones, destacando el regreso de Cerdà tras su lesión.

Aunque el rival era de Tercera Federación y la diferencia de potencial fue evidente durante los 90 minutos, el encuentro sirvió para que el Andorra recuperara sensaciones tanto en el juego como en el marcador, después de cuatro jornadas consecutivas de Liga en las que no ha podido cantar victoria y sólo ha sumado un punto, en casa contra el Mirandés.