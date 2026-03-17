El alojamiento más curioso de Sevilla está en La Cartuja y mira directamente al césped

A un mes de la final de la Copa del Rey 2026, Sevilla empieza a activar su cuenta atrás para uno de los grandes eventos del calendario futbolístico nacional. En ese escenario en el que jugarán Atlético de Madrid y Real Sociedad, hay un alojamiento con una característica poco habitual incluso en una ciudad acostumbrada al turismo: el Exe Isla Cartuja 4* está integrado en el propio Estadio de La Cartuja con vistas directas al césped.

No se trata solo de dormir cerca de un estadio, sino de hacerlo literalmente dentro del recinto en el que se disputan algunos de los partidos más importantes del curso. En un año especialmente activo para La Cartuja, convertida en sede de la Selección Española y estadio provisional del Real Betis durante las obras de su campo, el establecimiento encuentra un contexto ideal para ganar visibilidad.

Varias habitaciones y espacios comunes, entre ellos el restaurante, se asoman al césped, algo que ofrece una perspectiva distinta tanto al aficionado al fútbol como al viajero que busca una estancia diferente. En días de partido, el entorno cambia por completo con la llegada de seguidores, el movimiento previo al encuentro y el ambiente de gran cita. En jornadas sin eventos, en cambio, la imagen es mucho más tranquila y permite una estancia más pausada.

Vista del restaurante en el interior de La Cartuja / Roberto Lara

Más allá del factor llamativo, el Exe Isla Cartuja mantiene un perfil práctico. Su proximidad al Parque Empresarial Cartuja y su oferta de salas de reuniones lo sitúan también como una opción útil para viajes de trabajo.

A eso suma un enfoque versátil para otros perfiles, ya que dispone de habitaciones triples y cuádruples y se encuentra a 1,5 kilómetros de Isla Mágica, uno de los puntos más frecuentados por el turismo familiar en la capital andaluza.

Así se ve una de las habitaciones del hotel que mira al estadio / Roberto Lara

Su ubicación permite además conectar en pocos minutos con el centro de Sevilla y combinar la estancia con visitas a enclaves como la Giralda, el Alcázar o la Torre del Oro. Esa mezcla de fútbol, ciudad y funcionalidad es la que explica que el hotel haya ganado peso justo antes de una fecha marcada en rojo en el calendario.

Porque en una Sevilla que se prepara para otra noche grande de Copa, hay quien puede vivir el fútbol no solo cerca del estadio, sino desde dentro del propio estadio.