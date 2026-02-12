Alfredo Martínez explica su odisea para llegar a Madrid: "Nos han dejado tirados sin información"

A falta de escasas horas para el inicio de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, muchos aficionados y periodistas todavía no han podido llegar a Madrid. El caos es absoluto y el transporte sigue 'limitado' para poder llegar a la capital.

El fuerte viento que ha soplado durante todo el 12 de febrero en Catalunya, ha provocado múltiples incidencias, destrozos y un desorden generalizado. Hasta rachas de 90km/h han cogido fuerza por el territorio catalán, lo que ha dificultado, como es lógico, la movilidad. El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, según los últimos datos actualizados facilitados por Aena, canceló más de 90 vuelos, entre salidas y llegadas, y 9 han sido desviados como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas.

Por lo que hace a las vías, la borrasca Nils también ha causado importantes afectaciones en el servicio de Rodalies de Catalunya, generando retrasos, limitaciones de velocidad y cortes en diversas líneas.

Horas de retraso, falta de información y el partido, en peligro

Las tres horas aproximadamente de trayecto de los desplazados a Madrid, se ha convertido en seis, e incluso siete. Es el caso de Alfredo Martínez, que junto a otros compañeros de profesión, y aficionados con las camisetas del Barça ya listas, han vivido un calvario para salir de la Ciudad Condal.

"Nosotros cogimos el tren a las 11 de la mañana. Muchos de los periodistas optamos por no coger el avión, como es mi caso. Incluso algunos fueron al aeropuerto y les cancelaron el vuelo, por lo que tuvieron que ir a la estación de tren, por la alarma de vientos. Nos juntamos todos en la Estación de Sants. Al llegar, empezaron las demoras, por un tema de 'plásticos'. Al salir los primeros trenes, algunos salieron bien, pero luego, el nuestro estaba absolutamente gafado", dice Alfredo, que tuvo que esperar horas.

"En este, el que hemos cogido nosotros, viajaba Albert 'Chapi' Ferrer, que viene a comentar para la televisión, también Helena Condis o Manolo Oliveros, y en otros venían otros compañeros que han ido llegando con mucho retraso. A nosotros nos tuvieron tres horas esperando, hasta que nos metieron en el tren. Tenía que salir a las once, y a las 14:20 nos bajan a la vía, y nos tienen sin ninguna información hasta las 16:20. Eso es lo peor. Muchos seguidores del FC Barcelona, con camisetas del Barça, esperando", continúa relatando el periodista de Onda Cero y colaborador habitual de SPORT.

"Algunos tiraron la toalla y se fueron, porque veían que no llegaban. Y nosotros, cuando estábamos a punto de bajarnos, 'Chapi' y yo, cuando en ese momento se pone el tren en marcha y sale. Llegamos a las 18:30 a Zaragoza, y llegaremos sobre las 20:30, con una furgoneta que nos está esperando a Atocha. Un caos tremendo. En muchos momentos estábamos pensando que no llegábamos. Si llegamos será al límite. Llevo 37 años viajando y cubriendo la selección y el Barça, y nunca he llegado tarde a ningún sitio, porque si a mí me hubieran avisado a las 12:00 o a las 13:00, cogemos un coche", relata agobiado.

El FC Barcelona, por ejemplo, optó por viajar el miércoles por la noche. El club tuvo en la mano la posibilidad de llegar a Madrid antes que el temporal acechara Catalunya.

Los jugadores del Barça en el avión / Archivo

Algunos periodistas no saben si llegarán al pitido inicial

En el caso de Manolo Oliveros, periodista de la Cope, la situación fue parecida. "Oliveros, por ejemplo, se bajó en Lleida, viendo que llegábamos muy justo, y se volvió para Barcelona", dice Alfredo.

"Me despiertan desde el departamento de Viajes de Cope para decirme que el billete de avión estaba cancelado. Mantengo el taxi, pero en lugar de ir al Prat, voy a Sants, para coger un tren con destino a Madrid, a las 12h. Pero los paneles anuncian demoras. Paciencia. El personal de Renfe y de Adif intenta informar y solucionar, pero veo con sorpresa que un tren previsto a las 12.50h sale antes que el mío. Un caos. Poco a poco desaparece la señal de demora. Ya estoy en el vagón, en la vía, pero no pasa nada, solo puedo esperar. En previsión, me he llevado un bocata... no sé si llegaré al Metropolitano", comenta Oliveros en los micrófonos de COPE, con la incertidumbre de si llegará al encuentro de las semifinales de la Copa del Rey.