Alejandro Pérez, jugador del Atlético Baleares: "Es una locura haber vivido esto. No sabía si el fútbol se me iba a acabar por las lesiones"

Alejandro Pérez (El Masnou, 2001) aterrizó este pasado verano en Palma para ponerse el mono de trabajo mientras el resto de mortales disfruta de sus vacaciones al sol. El Atlético Baleares de Segunda RFEF y el central de 24 años llegaron a un acuerdo hasta 2026: formado en la cantera del Espanyol, el futbolista internacional sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20 con España llegó libre procedente de la UE Cornellà para reforzar la línea defensiva del equipo y ofrecer su fortaleza física, su gran salida de balón y su liderazgo al servicio de sus nuevos compañeros.

Pese a haberse asentado como titular en la zaga y sumar nueve titularidades consecutivas jugando los 90', lo que probablemente no esperaba Alejandro era estar hablando hoy en la previa de un duelo de tercera ronda de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone (19:00 horas), después de eliminar por 1-0 al que hasta hace nada era el equipo donde defendía el blanquiazul de sus colores. Y tras superar dos lesiones de ligamentos cruzados, hablar hoy antes de medirse cara a cara con un equipo 'Champions' sienta todavía mejor.

Fichaste por el Atlético Baleares en verano tras pasar por el Cornellà y después de toda una vida en el Espanyol. ¿Cómo fue tu llegada a Palma?

He tenido la gran suerte de poder estar 11 años en Barcelona, en mi casa. Aparecieron las dos lesiones de cruzados, la parte fea del deporte. Hay una cosa clara después de eso, y es que tienes que volver a coger ritmo, es difícil. Firmé por el Cornellà, tuve la gran suerte de poder adaptarme bien y de volver a sentirme futbolista. Al final de temporada me llamó el Atlético Baleares, que es un proyecto grande que me encajó perfectamente con mis objetivos, y ojalá podamos conseguir lo que nos proponemos.

¿Te prometieron un papel importante antes de tu llegada al club?

Nadie en el fútbol te promete nada, yo tenía la suerte de que a Luis Blanco (el actual entrenador) lo tuve en el Espanyol y me recomendó para poder firmar. Aquí todo el mundo viene a ganarse el puesto y hay que estar bien para jugarlo todo. He tenido la suerte de poder tener muchos minutos, y ojalá seguir así toda la temporada.

Alejandro Pérez, en el duelo ante el Espanyol / ATLÉTICO BALEARES

Venís de eliminar al Espanyol por 1-0 en un partido histórico.

Fue increíble, contra el Espanyol no nos quedó otra que ponerle más ganas y aprovechar las pocas que tuvimos. Nosotros estamos en una categoría más baja, nuestra idea es dominar los partidos y tener el balón lo máximo posible, pero te tienes que adaptar. Para mí fue especial por la situación que tenía, jugué contra excompañeros y jugadores de gran nivel. Y el partido que viene (Atlético de Madrid) va a ser más de lo mismo, son un equipo Champions y lo más normal es que nos encierren en nuestro campo.

¿Cómo se prepara un partido ante un equipo como el Atlético del Cholo?

No hemos tenido mucho tiempo, la verdad, pero el planteamiento es parecido al del Espanyol. Son rivales físicamente muy potentes y de mucha calidad, no podemos hacer lo mismo que hacemos en liga. Nos va a tocar defender mucho nuestra área, cosa que no le gusta a nadie. Hemos entrenado maneras de salir a la contra y cómo defender su propuesta ofensiva.

Haber podido vivir esto a los dos años de salir de estas lesiones te devuelve la ilusión y las ganas de que todo es posible Alejandro Pérez

Echando la vista atrás, ¿sientes una realización personal por poder medirte a jugadores como Julián, Griezmann, Sorloth... después de tus malos momentos con las lesiones?

Pues sí, la verdad. Tanto en el partido del Espanyol como en este, al final estar aquí es un premio. Es una locura. Haber venido de lesiones, había veces que no sabía si se me iba a acabar el mundo del fútbol, haber podido vivir esto a los dos años de salir de estas lesiones te devuelve la ilusión y las ganas de que todo es posible. A todo el mundo le pasan cosas malas pero siempre se calma la tormenta.

Más allá del resultado, ¿en el vestuario ya se habla del reparto de camisetas?

Es un tema inevitable, aunque el míster nos ha dicho que no quería que habláramos durante la semanas anteriores, ha habido negocios (risas). Hemos quedado en que cada uno puede llevarse una para que nadie se quede sin, pero hay dos opciones: o la pides en el campo y tienes suerte o en el vestuario el Atlético, que se ha portado genial, habrá como una especie de ranking por veteranía y por años en el club. No tengo ningún favorito, yo con llevarme algo que me recuerde a esa noche ya me sirve.

¿Ya has soñado con el partido?

Sí, claro, yo firmaría algo parecido al partido del Espanyol. Nos tocará sufrir, sudar sangre, pero ojalá vayan pasando los minutos, que ellos se pongan nerviosos y intentar enganchar una y que vaya para dentro.

¿Te atreves con una porra?

Con el Espanyol dije 1-0 y para casa, así que voy a repetir, a ver si cuela: 1-0 y para casa todos.