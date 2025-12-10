Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: "Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal"

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey nos dejó emoción, ilusión... y también polémica. Y es que Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, consideró la eliminatoria contra el Athletic Club de Bilbao "una pedrea", ya que cabía la posibilidad de jugar contra el Real Madrid o el FC Barcelona. “Al Ourense CF le tocó la pedrea del bombo en la Copa del Rey. Jugará contra el Bilbao”, compartió en las redes.

No obstante, quiso matizar estas palabras en el programa 'El Chiringuito'. "¿Una pedrea?. No, basado en las circunstancias. Todos esperábamos al Real Madrid o al Barcelona en el bombo. Era un bombo limitado a cuatro. Y hombre, esperando todos que nos tocara el Gordo... pues es una forma de decir la pedrea", admitió.

Además, sobre la polémica generada por referirse al Athletic Club como "el Bilbao", indicó que "esto de los nombres es un rollo del buenismo que no acabo de entender. Igual que lo de decir todos y todes. Yo no sé como le llaman ahora en la jerga del mundo profesional al Athletic de Bilbao, si le llaman Athletic, pues yo no lo sabía".

Otra de las controversias a las que se refirió fue su mensaje sobre el Athletic en 2024, en el que afirmó que "cuando la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos". "El Athletic Club tiene una política discriminatoria, que en las leyes españolas laborales está prohibido el discriminar a alguien por su lugar de nacimiento y también en la contratación pública, sin embargo, en clubes deportivos se hace con total impunidad", afirmó.

Asimismo, se mostró en contra de la filosofía del Athletic de jugar tan solo con futbolistas de su territorio: "Puedes utilizar el eufemismo que quieras, pero es un paralelismo claro con la xenofobia. Aquí sólo pueden jugar los nacidos en este sitio... Es una discriminación intolerable. Hasta podría ser ilegal". "Imagínate que el Celta dice que ahora sólo ficha a gallegos. ¿Pero tú de qué vas? Eso sería xenófobo", concluyó.