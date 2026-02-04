En Directo
COPA DEL REY
Alavés - Real Sociedad, en directo: cuartos de final de la Copa del Rey, hoy en vivo
Alavés y Real Sociedad miden fuerzas en Mendizorrotza por una plaza en semifinales
Xavi Turu
Sigue el minuto a minuto del Alavés-Real Sociedad en SPORT.
MIN. 24, ALA 1-1 RSO
Le pone pausa la Real Sociedad esperando su momento para buscar espacios ante una zaga local bien organizada.
MIN. 21, ALA 1-1 RSO
Con el tanto del empate, la Real está combinando mejor y está encontrado con más facilidad su juego por las bandas. Los babazorros han perdido un poco de chispa sobre el verde. Lo recrimina eso Coudet desde la banda.
MIN. 19, ALA 1-1 RSO
¡¡Disparo de Carlos Soler desde lejos y la pelota se marcha rozando el travesaño!! Están apretando los de Donosti.
MIN. 15, ALA 1-1 RSO
¡¡Goooool de la Real Sociedad!! Empata relativamente pronto el conjunto donostiarra. Marca el capitán, marca Oyarzabal, con un balón cruzado después de un pase al espacio de Guedes.
MIN. 14, ALA 1-0 RSO
Ojo que ha tenido otra ocasión el Alavés. Los locales están llegando con micho peligro por la banda derecha con Calebe y Toni Martínez. La zaga de los visitantes despejó la pelota con ciertos apuros.
MIN. 11, ALA 1-0 RSO
Busca estirarse el conjunto de Donosti, pero se antepone Otto y se hace con la pelota. Más cómodos los de Eduardo Coudet, sobre todo, después de ese primer gol. Veremos la reacción de los visitantes.
MIN. 8, ALA 1-0 RSO
¡¡Gooooool del Alavés!! La primera clara de los vitorianos y llega el primer gol del partido. Disparo desde la frontal de Rebbach que se preparó, sin precipitarse y desde el balcón del área colocó la pelota al fondo de las mallas.
MIN. 4, ALA 0-0 RSO
La ha tenido el conjunto donostiarra con un disparo desde la frontal del Guedes que se marchó desviado. Salió bien de la presión el conjunto visitante y finalizó bien, pero sin acierto entre los tres palos.
MIN. 3, ALA 0-0 RSO
Primer acercamiento del conjunto babazorro que está subiendo líneas con un bloque muy compacto. Le está costando a la Real en estos instantes del encuentro.
MIN. 2, ALA 0-0 RSO
Primeros compases de partido con juego en el centro del campo. Sin ocasiones: mucha calma sobre el verde.
