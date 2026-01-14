Aitor Paredes se autoexpulsa y deja al Athletic en cuadro: "Eres un cagón"

El Athletic Club no tiene un respiro esta temporada. La última locura se vivió ayer en el Reino de León, donde los de Valverde acabaron pasando de ronda tras un partido agónico ante la Cultural Leonesa (3-4). Solo en la primera parte, los locales se adelantaron hasta en tres ocasiones, y el descanso llegó con nada menos que seis goles en el marcador. Sorprendentemente, no hubo goles en la segunda mitad y el encuentro tuvo que irse a la prórroga, donde Unai Gómez selló el pase a cuartos desde los once metros.

Lo más destacado del segundo tiempo fue la expulsión de Aitor Paredes en el minuto 56, después de dirigirse al asistente con un "eres un cagón". Una irresponsabilidad que obligó a los visitantes a sufrir de lo lindo para mantener el resultado. El central pidió disculpas tras el partido y Valverde no escondió la equivocación de su futbolista: "Ha sido un error. A veces estamos en el campo y no pensamos lo que decimos por la tensión y la presión. Él sabe que ha sido un error. Al final hemos pasado, pero estas cosas en las eliminatorias te pueden costar caro".

Mikel Jauregizar durante el encuentro / J.Casares / EFE

Paredes, que será sancionado con dos partidos, se perderá los cuartos y una hipotética ida de semifinales. Una pésima noticia para un Athletic ya justo de efectivos en la zaga. Valverde solo cuenta con Vivian, Paredes y Laporte, aunque este último lleva un mes fuera de combate por una lesión muscular. Su recuperación es clave para que el equipo pueda afrontar las tres competiciones con garantías ante la exigencia del calendario.

El equipo es octavo en la liga, a cinco puntos de los puestos de Conference y a diez de la Europa League. En la Champions, se encuentra en la zona roja, a solo dos puntos del play-off cuando restan dos jornadas por disputarse. Por último, el lunes conocerá a su rival en los cuartos de la Copa, a la espera de que se resuelvan los cinco partidos que todavía deben jugarse entre hoy y mañana.