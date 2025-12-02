La Copa del Rey se enciende con partidos trampa para los equipos de Primera

La segunda ronda de la Copa del Rey vivirá este martes una jornada marcada por la ilusión de los modestos y la obligación de los grandes. El Ebro abrirá el fuego a las 19:00 frente a Osasuna, mientras que el Numancia–Mallorca, Portugalete–Alavés y Navalcarnero–Getafe completan un menú en el que varios equipos de Primera pondrán en juego su prestigio en campos pequeños y cargados de historia. Además, el Racing Ferrol recibirá a la SD Huesca y el Guadalajara hará lo propio ante la AD Ceuta FC para cerrar un día de eliminatorias a vida o muerte.

Ebro-Osasuna

El enfrentamiento de este martes a las 19:00 entre Ebro y Osasuna en el Campo Municipal de Fútbol La Almozara-El Carmen dará el pistoletazo de salida a nueva jornada de la Copa del Rey. El conjunto aragonés afronta el partido en una situación complicada, ya que ocupa la décimotercera posición —con trece puntos en catorce partidos— del Grupo 2 de Segunda RFEF. En sus últimos cinco encuentros de liga solo ha podido sumar una victoria, dos empates y dos derrotas, la más reciente a domicilio frente al Gernika (0-2). Aun así, se agarra a la Copa del Rey como a un salvavidas anímico después de superar al Tarazona en la primera ronda en una tanda de penaltis que decidió la eliminatoria tras el 1-1 del tiempo reglamentario.

Los jugadores de Osasuna celebran el gol ante la Real Sociedad / EFE

Por su parte, Osasuna llega al choque después de empatar en el campo del Mallorca (2-2), en un partido en el que evitó la derrota en los minutos finales y que le sirvió para aferrarse a la décimoséptima posición, con doce puntos en catorce partidos. En la Copa ya dejó una imagen de autoridad en su debut copero con un contundente 0-5 ante el CD Sant Jordi. Para esta cita, el club navarro viaja con una convocatoria llena de rotaciones y una fuerte presencia de jugadores de la cantera, aunque también arrastra ausencias de peso. Iker Benito sigue fuera por una lesión de larga duración y tampoco estarán hombres importantes como Jon Moncayola o Aimar Oroz, bajas que abren la puerta a los menos habituales en un escenario siempre peligroso para el favorito.

Numancia-Mallorca

A 159 km de distancia, el Estadio Los Pajaritos se prepara para una de las grandes citas del año. El Numancia recibirá al Mallorca en un duelo que vuelve a unir a dos clubes con historias muy distintas pero con la misma ambición en la Copa del Rey. El conjunto soriano llega reforzado al encuentro tras superar al Arenas de Getxo con un contundente tres a cero en la primera ronda. En la liga, también ha cosechado buenos resultados y ocupa —tras vencer en casa este fin de semana al Langreo (3-1)— la cuarta posición del grupo 1 de Segunda RFEF, con veinticuatro puntos en trece partidos.

El Mallorca será uno de los protagonistas de la jornada de Copa del Rey de este martes 2 de diciembre / EFE

El Mallorca, sin embargo, aterriza en Soria con el cartel de favorito, aunque con la prudencia que exige un torneo que no perdona distracciones. El conjunto balear viene de empatar en casa frente el Osasuna (2-2), resultado que constata que no acaba de despegar en LaLiga. Los baleares ocupan la decimoquinta posición con trece puntos —tres victorias, cuatro empates y siete derrotas— y tienen la necesidad de recuperar sensaciones, lo que convierte la Copa en un respiro y una oportunidad de impulso. Jagoba Arrasate ha perfilado una convocatoria en la que se esperan rotaciones y varias ausencias relevantes, entre ellas las de Pablo Maffeo y Johan Mojica, que no entrarán en la eliminatoria.

Portugalete-Deportivo Alavés

A esa misma hora, tendrá lugar en Portugalete un nuevo derbi vasco. El conjunto jarrillero recibirá en el Estadio de La Florida al Deportivo Alavés. Los locales llegan a esta eliminatoria en un momento dulce. El equipo lidera con autoridad el Grupo 4 de Tercera Federación tras empatar frente al SCD Durango (1-1) y encadenar nueve victorias, dos empates y una sola derrota en las doce primeras jornadas. Su trayectoria en liga sostiene una dinámica positiva y la victoria copera en la ronda anterior, nada menos que ante el Real Valladolid (1-0), ha elevado la confianza de un vestuario que se sabe capaz de incomodar a cualquiera en un partido a vida o muerte. La Florida se presenta como un refugio ideal para alimentar esa ilusión.

LaLiga: FC Barcelona - Alavés, en imágenes. / Enric Fontcuberta / EFE

Los Babazorros, en cambio, aterrizan con una dinámica más irregular en Liga que en Copa. El equipo de Vitoria ocupa la decimocuarta posición en el campeonato liguero, con quince puntos en catorce jornadas y un balance de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas, después de caer recientemente en el campo del Barcelona (3-1) pese a cuajar un partido competitivo en el que se adelantó con un gol de Pablo Ibáñez. Sin embargo, su debut copero fue un paseo por Gobela, donde arrolló al Getxo por siete a cero con triplete de Mariano y un doblete de Carlos Vicente, en una demostración de fondo de armario que apunta a una nueva rotación masiva con Raúl Fernández bajo palos y Antonio Blanco aprovechando su sanción en Liga para coger minutos. Además, Eduardo Coudet no podrá contar con el central Jon Pacheco, lesionado de los ligamentos en el hombro desde finales de octubre, y Víctor Parada, mientras que Nikola Maras es duda.

Navalcarnero-Getafe

El último encuentro en el que se verá involucrado un equipo de Primera División será el choque entre CDA Navalcarnero y el Getafe CF, que tendrá lugar a las 21:00 en el Estadio Municipal Mariano González y cerrará la jornada. El conjunto local llega al encuentro instalado en la zona media-baja del Grupo 5 de Segunda RFEF y con una dinámica irregular tras empatar en su última salida contra el Rayo Majadahonda (0-0). La Copa aparece, no obstante, como un paréntesis estimulante y como el gran escaparate del curso, después de superar su primer cruce —frente al Mérida (2-1)— y ganarse el derecho a recibir en casa a un rival de la élite.

José Bordalás, durante su último duelo con el Getafe. / Europa Press

El Getafe, en cambio, aterriza en Navalcarnero en un contexto muy distinto. El conjunto azulón viene de derrotar al Elche (1-0) en LaLiga, un triunfo que consolida a los de Bordalás en la parte alta de la tabla —ocupan la séptima posición con veinte puntos— y confirma la buena dinámica reciente, cimentada por la solidez defensiva. La Copa se presenta como una oportunidad para dar minutos a jugadores menos habituales sin perder de vista la obligación de avanzar. El club sabe que un tropiezo ante un rival de dos categorías inferiores sería un golpe duro en lo deportivo y en lo anímico. El técnico azulón ha confirmado en rueda de prensa que, en principio, no tienen ninguna baja y que "si quieren pasar rondas de Copa tienen que estar al 100%".

Ceuta - Burgos / AD Ceuta

Además, este martes también tendrán lugar este los enfrentamientos entre Racing Ferrol - SD Huesca (19:00) y el Guadalajara - AD Ceuta FC (20:00).