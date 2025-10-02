La Copa del Rey cambia de normas: ¿podría haber un derbi asturiano en la primera ronda?

Este próximo lunes 6 de octubre, a partir de las 13:00 horas, se llevará a cabo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Un sorteo que llega con importantes novedades respecto a temporadas anteriores y que, si todo va bien, contará con la presencia de hasta seis equipos asturianos. Real Oviedo, Sporting de Gijón, Real Avilés, Langreo y Caudal Deportivo ya están clasificados. A ellos espera acompañarlos el Puerto de Vega, que tras vencer por 4-0 en la ida, disputará este sábado la vuelta ante el Alberite.

El gran cambio en el sorteo reside en los criterios de emparejamiento, que en esta ocasión se realizarán según criterios geográficos, con el objetivo de facilitar y reducir los gastos de los desplazamientos a todos los equipos. De este modo, los 112 clubes han sido divididos en cuatro grandes grupos territoriales y los enfrentamientos se decidirán dentro de cada bloque.

Los equipos asturianos se enmarcan dentro del bloque 1, en el que hay cuatro equipos de Primera (Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo); ocho de Segunda (Valladolid, Mirandés, Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa); cinco de Primera Federación (Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Avilés y Arenas Club); nueve de Segunda Federación (Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Atlético Astorga y Náxara); y cuatro de Tercera (Caudal Deportivo, Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas). A ellos hay que sumarles el ganador de la Copa Federación, el Ourense CF, y los cuatro ganadores de la eliminatoria previa (que saldrán de los ganadores de ganadores del Getxo-Betis Valladolid, Puerto de Vega-Alberite y Textil Escudero-Negreira).

¿Podría haber un derbi asturiano?

En esta situación, los enfrentamientos estarán más condicionados y muchos se preguntan, ¿podría haber un derbi asturiano? La respuesta es no, al menos en la primera ronda, aunque en la segunda también parece complicado. Al igual que en temporadas anteriores, los equipos de inferior categoría disputarán el duelo con la condición de local y se enfrentarán a los mejores. En este caso, los clubes que acceden por la fase previa y el ganador de la Copa Federación tienen asegurado enfrentarse a un club de Primera. De ahí saldrá el rival del Oviedo, que podría medirse al Puerto de Vega si consigue el pase.

Por su parte, el Sporting de Gijón podría medirse a un rival de Segunda o Tercera Federación. En esta última solo hay cuatro equipos, entre los que está el Caudal, por lo que otros cuatro equipos de Segunda División se medirán a cuatro de Segunda Federación, donde aparece el Langreo. El que sí que tiene confirmado la categoría de su rival es el Avilés, que se enfrentará a un equipo de Segunda RFEF, pudiendo ser de nuevo el Langreo.

De cara a la segunda ronda se mantiene los mismos criterios de emparejamiento, por lo que si Oviedo y Sporting consiguen el pase tendrían más posibilidades de enfrentarse. Aún así, los azules, al ser de Primera, se medirán al equipo de inferior categoría, por lo que es muy poco probable que se enfrenten a un rival de la categoría de plata tan pronto.

¿Cuándo se disputará la primera ronda?

La primera eliminatoria se jugará a finales de este mes, los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre. El sorteo se efectuará este lunes 6, a partir de las 13:00 horas, una vez se hayan confirmado todos los equipos presentes en esta primera ronda de la Copa.

