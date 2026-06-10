En busca de una solución para desbloquear el convenio colectivo del fútbol español

Está siendo una semana importante en los despachos del fútbol español. Este martes, las Juntas de División de LaLiga aprobaban por unanimidad el calendario de inicio de la temporada 2026/2027, así como el modelo de comienzo de la competición en jornada partida a partir del fin de semana del 15 y el 16 de agosto. Es decir, será un inicio escalonado según el número de internacionales de cada equipo que hayan llegado a las rondas finales. AFE quería que LaLiga arrancase el siguiente fin de semana. El juez optó por darle la razón a la patronal.

Este viernes, AFE y LaLiga se volverán a sentar en una mesa de negociación por otro tema nuclear para el fútbol español como es el nuevo convenio colectivo. Así lo indica una misiva remitida por Tebas a David Aganzo y a Juanjo Martínez, presidentes de los sindicatos AFE y Futbolistas ON. En la misma, hecha pública por Europa Press, la patronal convoca a las dos partes “a la luz de las discrepancias que han venido surgiendo” entre ambas y poder constituir lo antes posible la mesa negociadora.

Discrepancia por la mesa negociadora

Existe una discrepancia por parte de AFE, que se remite a la Ley del Deporte. En las últimas elecciones, según informan desde el sindicato a este medio, la asociación que preside Aganzo sacó el 93,14% de los votos frente al 6,2 de Futbolistas ON. Con este escenario, AFE apunta que para formar parte del banco social se requiere un mínimo del 10% de los votos, según la última actualización normativa.

La otra parte se ampara en un proceso llevado a cabo en 2019 donde la Audiencia Nacional fijó un 5% por ciento para sentarse en la mesa de negociación. AFE compartió con este diario una carta donde LaLiga les responde tras una denuncia del sindicato del convenio colectivo en diciembre de 2026 para introducir mejores en distintos ámbitos. El el documento se apunta en su segundo punto que para la formación “correcta” de la Mesa Negociadora hay que respetar lo que indica la Ley del Deporte.

Sin embargo, LaLiga asegura que tiene “una posición de estricta neutralidad en el conflicto intersindical” y considera “conveniente” que tanto AFE como Futbolistas ON “aborden directamente esta cuestión con carácter previo o simultáneo a la constitución formal de la mesa, para evitar que la controversia obstaculice el inicio efectivo de las negociaciones”. Solo si se resuelven las diferencias entre ambos sindicatos se pasará a la constitución formal de la mesa negociadora y se pondrán las bases del calendario para la negociación.

"La convocatoria y admisión provisional de Futbolistas ON no supone desplazamiento ni menoscabo de la condición de sindicato mayoritario y de la legitimación plena que corresponde a AFE conforme al resultado del proceso electoral sindical, sin perjuicio del régimen de adopción de acuerdos que la propia mesa negociadora fije en su sesión constitutiva, en los términos del artículo 89.3 del Estatuto de los Trabajadores", recuerda la patronal en la misiva hecha pública por Europa Press. Cabe recordar que el convenio colectivo actualmente vigente entre LaLiga y la AFE fue actualizado y prorrogado mediante acuerdo aprobado en 2023, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.