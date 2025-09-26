La contracrónica del Zaragoza-Mirandés. Gabi da con la tecla en el momento más delicado

Cuando la presión ya era notoria y el ambiente se empezaba a hacer irrespirable fruto del mal inicio que seguro que Gabi no esperaba, como dijo, ni ningún zaragocista, el madrileño dio claramente con la tecla en el momento más difícil y en una amplia revolución que le salió bien para que el Real Zaragoza lograra ante el Mirandés el primer triunfo. Por fin estrena ese casillero, lo que debe serenar ánimos y calmar aguas, porque el túnel ya no es tan negro. De momento, el Zaragoza ya duerme hoy fuera del descenso.

En esa revolución para afrontar el duro choque en Vitoria ante el Mirandés tras la pésima cara de Ceuta ,tomó decisiones drásticas, en el dibujo reforzando el medio, en los nombres, con la sorpresa de Marcos Cuenca, de notable irrupción, y la esperable, por su rol que no por el buen nivel de Adrián, en la meta de Andrada, que debutó con el aval de la experiencia y los galones, con hasta siete novedades (Andrada, Tachi, Insua, Pomares, Francho, Guti y Cuenca), un giro drástico que le salió bien al entrenador madrileño, que maniató bien al Mirandés y que hizo que el Zaragoza se hiciera acreedor de la victoria de una forma incontestable. Hasta ahora, todo eran claroscuros en los partidos, sensaciones difusas, más subrayadas por el míster y los jugadores que reales, poco vistas por el resto del zaragocismo. Y de la humanidad...

Esta vez, el Zaragoza sí fue claramente superior al rival y ya pudo sentenciar el partido en la primera parte después de un inicio con el equipo demasiado metido en su campo e impreciso con el balón, pero fue un espejismo. La apuesta de Gabi tenía noticias para la esperanza, empezando por una medular más nutrida e intensa, con Paul, Saidu y Guti, en la que al adelantar la presión empezó a ser un incordio para el Mirandés por su despliegue y capacidad para el robo. Solo hacía falta conectar por las alas, donde la entrada de Marcos Cuenca, que estuvo en la rampa de salida durante todo el verano, fue toda una bendición, con varias jugadas de mérito, empezando el inicio de la que supuso el tanto de Sebas Moyano, y sobre todo el gol que le negó Nikic.

A todo ello se añadieron la movilidad de Sebas Moyano, el trabajo inmenso de Dani Gómez, la jerarquía de Insua, incompresible suplente en Ceuta, y la sobriedad de Andrada, que todo lo que hizo lo firmó con una tranquilidad pasmosa y demostró que un portero puede destacar sin necesidad de firmar paradas, porque salvo el larguero de Bauzá y dos intentos de Marí, el Mirandés no mereció marcar y no lo logró.

El Zaragoza supo producirle incomodidad al rival en la salida de sus tres centrales con la presión de Cuenca y Moyano y la energía de Dani Gómez, fue capaz además de que las alas generasen fútbol tras el robo, que siempre creó peligro e inquietud en el rival cuando fue arriba. El Zaragoza fue el más acompasado en sus movimientos de bloque y con mejor trabajo grupal de la temporada.

En la primera parte, al margen del gol de Sebas Moyano, el cordobés tuvo otra muy clara a robo de Saidu y Cuenca hasta dos, mientras que en la segunda el cambio de Paulino mantuvo el tipo, aunque rebajó el nivel de Cuenca para que el único borrón de Gabi fuera retrasar mucho los cambios que el cansancio del equipo pedía. Guti también pudo sentenciar y al final el Zaragoza firmó esa victoria tan necesaria en el momento justo. Lo mismo que hay derrotas que señalan a un entrenador, la victoria de esta noche pone el foco de forma justa y muy para bien en Gabi.

Vía: El Periódico de Aragón