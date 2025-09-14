Contracrónica | Las anécdotas del Castellón-Ceuta

Pese al flojo inicio de temporada, la afición albinegra volvió a acudir en masa al SkyFi Castalia con el deseo (incumplido) de ver al CD Castellón obtener la primera victoria del curso. 11.801 espectadores, según la cifra oficial facilitada por el club, se dieron cita en el coliseo orellut, donde se dio un ejercicio de impotencia. Muchos aficionados quieren ayudar, pero el equipo pone a prueba la paciencia y la templanza del personal, a quien desespera por momentos.

Ripo hizo de Plat

Ausente sobre el césped el entrenador jefe, Johan Plat, por sanción, en la zona técnica del SkyFi Castalia tomó las riendas del equipo su ayudante principal, el castellonense Sergi Ripollés. Como Plat fue sancionado para dos partidos, Ripo ejercerá el mismo rol en la próxima jornada contra la Cultural.

Debut en la portería

La sorpresa en la alineación fue Matthys. El portero belga, recuperado de su lesión en la cadera, dejó en el banquillo a Amir. Fuera de la citación quedaron Camara y De Nipoti. Plat confirmó después que por cuestiones físicas.

Los ‘ex’ del Ceuta

El Ceuta, recién ascendido a la categoría, estuvo arropado por unos 30 aficionados, pese al largo viaje. Cuenta en sus filas con numerosos futbolistas con pasado en el Castellón. Koné y Rubén Díez (quien charló en la previa sobre el césped con Salva Ruiz) fueron titulares. En el banquillo empezaron Bodiger (jugó) y Cristian Rodríguez. Todos fueron aplaudidos excepto Rubén, cuya salida fue polémica.

Además, en la citación no entraron ni Manu Sánchez, que afina la puesta punto tras superar unas dolencias físicas, ni Juanto Ortuño.

Asimismo, en el Ceuta milita un futbolista provincial. Diego González, natural de Vila-real. Diego ya coincidió con el entrenador del equipo ceutí, José Juan Romero, en la cantera del Betis. Romero visitó Castalia por primera vez hace más de una década. Sucedió durante la temporada 2014/15, cuando dirigía al modesto Gerena, y cayó derrotado en una eliminatoria de Copa Federación ante el Castellón de Ramón María Calderé, que buscaba en vano salir de Tercera. Mucho ha cambiado la vida de Romero desde entonces y también la situación del club castellonense.

A León, el sábado

La próxima jornada, el Castellón medirá fuerzas contra otro de los nuevos de la categoría. Será el sábado a las 16.15 horas, y a domicilio, contra la Cultural y Deportiva Leonesa, donde milita el exorellut Eneko Satrústegui y donde jugó el año pasado el actual mediocentro albinegro, Diego Barri. La Cultu dio este domingo la sorpresa al golear al Racing.

El fútbol tardará en volver al SkyFi Castalia, porque el Castellón enlazará dos partidos fuera de casa. Después de León tocará viajar a Leganés (lunes 29 de septiembre, 20.30 horas). El domingo 5 de octubre, a las 16.15 horas, los orelluts recibirán al Sporting de Gijón.