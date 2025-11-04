Confirmado el Catalunya - Palestina en el Lluís Companys

Ya es oficial. La selección catalana absoluta jugará un partido amistoso contra el combinado de Palestina el próximo martes 18 de noviembre, a las 18:30 h, en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Este encuentro supone "un gesto de fraternidad deportiva y compromiso social, poniendo en valor el papel del fútbol como herramienta de unión, solidaridad y visibilidad internacional".

La Federación Catalana de Fútbol, con la colaboración del Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Distrito 11, Ciudades de Palestina y la entidad Act x Palestine, ha llegado a un acuerdo con la Federación Palestina de Fútbol para disputar este partido.

Catalunya - Palestina, en el Lluís Companys / FCF

La fecha del encuentro coincide con el parón internacional de selecciones, y el próximo miércoles 12 de noviembre la Federación Catalana de Fútbol (FCF) realizará el anuncio oficial de la lista de convocados para el partido contra Palestina.

En ese sentido, la FCF también informó de que la Televisió de Catalunya ofrecerá una cobertura a la altura de un partido histórico y lleno de simbolismo. 3Cat retransmitirá el encuentro en directo a partir de las 18:30 horas, para dar voz y difusión al evento. Asimismo, la información sobre la venta de entradas y el acceso al partido estará disponible en los próximos días en la web federativa y en los canales oficiales de la Federación Catalana de Fútbol.

Cabe destacar que "la recaudación del partido y todos los beneficios de la campaña se destinarán íntegramente a ofrecer una respuesta integral a las necesidades del pueblo palestino, bajo tres ejes: ayuda humanitaria y reconstrucción en Gaza; justicia y fin de la impunidad; cultura como resistencia".