La confesión más radical de Pep Guardiola a José Ramón Sandoval: "¡Qué huevos tienes!"

José Ramón Sandoval es uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol español. El técnico madrileño dejó su huella en cada club que dirigió, aunque hay uno que siempre considerará su casa: el Rayo Vallecano. Fue allí donde recibió la oportunidad que marcó el inicio de su carrera como entrenador profesional.

El exentrenador del Rayo Vallecano, Granada o Fuenlabrada, entre otros equipos, acudió al pódcast 'Offsiders' para analizar cómo fueron sus inicios como técnico y las dificultades que se encontró en el camino. Una de las anécdotas que compartió fue una vivida junto a Pep Guardiola en el Camp Nou.

El madrileño destapó en 'Offsiders' que "uno de los partidos que más me ha marcado a mí es el Barça-Rayo Vallecano en el Camp Nou".

Además, era un partido que no tenía tiempo para preparar, debido a que "teníamos dos días de descanso y no habíamos preparado el partido en el campo y lo preparamos en una charla, en un vídeo, en el hotel de Barcelona".

Desde un principio, Sandoval tenía claro cómo debía plantear el encuentro en el Camp Nou: "Propusimos a los más veteranos pelear en el centro del campo: Javi Fuego, Movilla y Míchel (actual entrenador del Girona) contra Iniesta, Busquets y Xavi Hernández. Tres para tres y fuimos a pares".

El extécnico del Rayo Vallecano reveló que en ese encuentro "Víctor Valdés fue el jugador que más tocó el balón en la primera parte", algo que fue muy llamativo para Pep Guardiola, quien no dudó en compartir su punto de vista con Sandoval: "Se acercó y me dijo: '¡Qué huevos tienes tío!'. Cuando yo venga aquí me gustaría hacer lo mismo que tú".

No obstante, no fue nada fácil contrastar el estilo de Guardiola: "Tuve que cambiar tres veces el sistema, pero claro tenía uno que era así 'chiquito' que se llamaba Messi, que bajaba cogía el balón y acababa con todos los sistemas que tú ponías...".

"Esa sensación de decir que te llega un jugador como Movilla y decir: 'Míster yo me he enfrentado mucho al Barcelona, pero la sensación que he tenido hoy es que me he divertido'", desveló. Fue una sensación que no había tenido con otros entrenadores, ya que muchos decidían encerrarse atrás para defender todos los ataques del Barça.

El partido mencionado por Sandoval, disputado el 29 de noviembre de 2011, acabó 4-0 a favor del equipo de Guardiola. Los goleadores del encuentro fueron Alexís Sánchez, con un doblete, Villa y Messi.