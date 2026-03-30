Nolito destapa el miedo en el fútbol de élite: "Por favor, no me pases el balón"

Nolito ha sorprendido con una reflexión contundente sobre la carga emocional que soportan los futbolistas de élite.

En una conversación distendida en El Cafelito de Josep Pedrerol, el exinternacional español relató episodios que muestran hasta qué punto la presión puede afectar incluso a jugadores de enorme talento.

Según explicó, llegó a vivir situaciones en las que compañeros suyos, minutos antes de un partido, le pedían que no les pasara el balón. Una petición que, para él, reflejaba un nivel de ansiedad difícil de imaginar desde fuera.

Una petición insólita en pleno partido

El gaditano recordó cómo un futbolista, en un encuentro de máxima exigencia, se le acercó para suplicarle que evitara darle el balón. "Nolito, no me pases el balón", le dijo.

Su reacción fue de incredulidad: "¿Cómo? ¿Tú estás chalado? ¡Si tú eres buenísimo!". Aun así, la petición era real y nacía del miedo a fallar y ser señalado.

Nolito añadió que no se trataba de un caso aislado. "Me dan algunas veces críticas antes del partido… entiéndanos", comentó, subrayando que el temor a la reacción pública puede bloquear a jugadores que, técnicamente, están sobradamente capacitados.

Equipos implicados, pero nombres reservados

El exjugador confirmó que estas situaciones ocurrieron en dos de los clubes donde militó: Sevilla y Celta.

Sin embargo, prefirió no revelar identidades. Aseguró que mantiene un gran cariño por esos compañeros y que, pese a sus momentos de miedo, "son buenos futbolistas".

Un debate que vuelve a abrirse

Las palabras de Nolito reavivan la conversación sobre la salud mental en el deporte profesional.

El fútbol, a menudo asociado a fortaleza y éxito, es también un entorno donde la presión puede desbordar incluso a los jugadores más talentosos.