La confesión de Maldini tras convivir con Maradona: "Era imposible"

El periodista deportivo Julio Maldonado, conocido como Maldini, recordó en el podcast 'En la carretera' algunas de las experiencias más especiales de su carrera. Entre ellas destacó la relación que llegó a tener con uno de sus grandes ídolos, el legendario futbolista argentino Diego Maradona, con quien incluso compartió retransmisiones durante un Mundial.

El analista relató que su pasión por el fútbol nació tras ver jugar al argentino cuando todavía militaba en Boca Juniors, a principios de los años ochenta: "La primera vez que vi a Maradona fue en Televisión Española cuando estaba en Boca, y yo dije: 'pero esto no puede ser, qué locura de jugador'".

Años después, compartió trabajo con él durante la retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania. Maldini explicó que convivir con Maradona durante ese torneo le permitió comprobar de primera mano el impacto global que tenía el argentino: "Tú te puedes imaginar lo que es ir con Maradona… bueno, no te lo puedes imaginar porque hay que vivir lo que es ir con Maradona por la calle".

Maradona y Maldini / ARCHIVO

El analista explicó que cada desplazamiento con el exfutbolista se convertía en un auténtico caos, y que incluso la policía tuvo que intervenir en una ocasión antes de un partido en Múnich: "La policía alemana no nos quería dejar pasar y nos decía que teníamos que ir andando, y le decíamos: '¿no te das cuenta de que es imposible? Vamos a provocar un problema de orden público'".

Antes de empezar el Mundial, Maldini recordó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al exfutbolista en una cena en Madrid que se alargó hasta el amanecer. La experiencia fue tan surrealista para él que llegó a pensar que podría tratarse de un impostor: "Cuando me dijeron que íbamos a cenar con él dije: 'a ver si no van a poner aquí un doble'", confesó entre risas.

Una de las anécdotas más curiosas de esa convivencia llegó cuando el comentarista se atrevió a corregir a Maradona durante una conversación sobre la Copa Mundial de la FIFA 1978. El argentino recordaba que el primer partido de aquel torneo había sido contra Francia, pero el analista le puntualizó que en realidad fue frente a Hungría: "Le dije: 'No, Diego, el primer partido fue contra Hungría'. Hubo silencio en la mesa… y me dijo: 'Es verdad, tienes razón, chaval'".

Para el periodista, convivir con Maradona durante aquel torneo le permitió comprender realmente la dimensión de su figura: "Cuando convives con Maradona un mes te das cuenta de que ser él era imposible. Yo creo sinceramente que es uno de los diez personajes más importantes de la historia de la humanidad. Al menos de la que yo he visto viva".

Noticias relacionadas

El periodista aseguró que el argentino "era bastante modesto" y una persona humilde: "Maradona quería ser normal sin poder ser". Como prueba de ello, explicó que durante la Copa Mundial de la FIFA 2006 se organizaron partidos informales entre periodistas, y en uno de ellos 'El Pelusa' mostró su deseo de participar: "De repente llegó y decía: 'Yo quiero jugar’'. Le dije: 'Vamos a ver, Diego, tú no puedes jugar un partido de periodistas' (...) Aunque hubiera sido bonito darle un pase a Maradona".