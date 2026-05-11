La confesión más inesperada de Sergio Reguilón: un avión privado de 135.000 dólares para su perro

Sergio Reguilón protagonizó una de las confesiones más sorprendentes de los últimos días durante una conversación con TheGrefg. El defensa reveló que está valorando pagar alrededor de 135.000 dólares para trasladar a su perro desde España hasta Estados Unidos en un avión privado.

Todo comenzó cuando Grefg preguntó por la mascota del futbolista, destacando el cariño que siempre ha mostrado hacia el animal. Reguilón explicó que actualmente el perro permanece en España, al cuidado de sus padres y de su pareja, mientras terminan de gestionar el pasaporte y toda la documentación necesaria para el viaje.

Sin embargo, el gran problema para el jugador no es el papeleo, sino la forma de trasladarlo. Según contó, se trata de un perro grande que no puede viajar en cabina como sí ocurre con mascotas más pequeñas o animales de apoyo emocional. Por ese motivo, el futbolista descartó desde el primer momento que viaje en la bodega de un avión comercial.

"No quiero que lo pase mal"

Durante la conversación, Reguilón dejó clara su postura sobre el bienestar de su mascota. El jugador reconoció que no quiere que el perro sufra durante un trayecto tan largo y por eso comenzó a estudiar alternativas mucho más exclusivas.

La opción que más fuerza ha tomado es la de contratar un avión privado después del verano, aprovechando uno de sus próximos viajes a España antes de regresar a Estados Unidos. Fue entonces cuando soltó la cifra que dejó completamente sorprendido a Grefg.

Un coste de 135.000 dólares

El streamer reaccionó con incredulidad al escuchar el precio aproximado del vuelo privado transatlántico. "135 se llama la película", bromeó Reguilón al hablar del coste del trayecto, quitándole importancia a una cantidad que para muchos resulta desorbitada.

Lejos de arrepentirse o mostrarse dudoso, el futbolista aseguró que estaría dispuesto a asumir el gasto si eso garantiza que su perro pueda viajar cómodo y sin estrés. "Por esta criatura, yo lo pagaría", afirmó entre risas.

La confesión no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde muchos usuarios quedaron impactados por la cifra que el jugador estaría dispuesto a desembolsar por el bienestar de su mascota.