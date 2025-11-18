La confesión más dura de Jesús Navas: "Llegaba a casa llorando, pero no decía nada"

Jesús Navas es historia viva del Sevilla. El andaluz tuvo que colgar las botas antes de lo esperado tras sufrir una lesión crónica de cadera. El lateral marcó un antes y un después en la banda del Sánchez-Pizjuán, donde ha dejado un legado imborrable y difícil de superar. Después de llevar casi un año retirado, Navas sigue echando de menos jugar, pero ahora ve el fútbol desde la grada.

El de Los Palacios y Villafranca está pendiente de la actualidad que rodea al equipo de Almeyda, donde se la ha podido ver en alguna que otra ocasión por la ciudad deportiva, la última durante este parón de selecciones. Además, tiene una nueva ilusión: el ciclismo.

Esta mañana, el exjugador del Sevilla concedió una entrevista a 'Radio Sevilla', en la que se abrió en canal para hablar de todos los mensajes de apoyo que ha recibido desde su retirada, entre otros temas: "El cariño de todo el mundo es lo más bonito. Mi vida es el fútbol y para mí la selección es lo más grande".

El próximo 21 de noviembre, el futbolista cumplirá 40 años, una edad en la que deseaba seguir rindiendo al máximo nivel con la camiseta del Sevilla, pero la cadera le paró en seco. "No daba para más", reconoció.

Navas aguantó con el dolor durante cinco años: "Llegaba a mi casa llorando después de los partidos, pero seguía entrenando y no decía nada. Ya al final era una locura, había días que no podía andar con mis hijos y eso sí que era un problema".

El lateral aseguró que "físicamente podía jugar dos o tres partidos seguidos, no tenía problema en ese sentido, pero era una pena". A pesar de vivir unos años complicados, el ex del Sevilla está orgulloso de cómo trabajó hasta el último minuto: "Me entregué al máximo, eso es lo más importante".

Sobre el ciclismo, Navas declaró que "me gusta", debido a que sale con su hermano y sus amigos. "Llevo muchos años compitiendo y es lo que me gusta, poner mi cuerpo al límite". Tiene claro que "a mí me gusta competir", y físicamente quiere seguir rindiendo al máximo. Un deporte que no sufre en la cadera.

Navas tuvo un momento para alabar el gran trabajo que está realizando Almeyda en el club andaluz: "Es un entrenador idóneo, tiene intensidad que es muy importante, hace que lo den todo en el campo por el Sevilla y la afición. Transmite esas ideas, lleva poco tiempo y poco a poco saldrá lo mejor".