CONFERENCE LEAGUE
Dónde ver la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace por TV, en directo y online
A qué hora juega el Rayo Vallecano la final de la Conference League contra el Crystal Palace y en qué canal ver el partido en directo desde España
Rayo Vallecano y Crystal Palace se dan cita en el Red Bull Arena de Leipzig hoy miércoles 27 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para disputar la final de la Conference League 2025/26. A un partido de la eternidad, en el duelo más importante de su historia, Vallecas se encomienda a un equipo ilusionante, el de su barrio, para levantar su primer título europeo. Es una oportunidad única que pondría el broche de oro a un cuento sin igual.
A los mandos de Íñigo Pérez, capitán general de este brillante equipo en el banquillo, el Rayo Vallecano está a 90 minutos o algo más de escribir la página más dorada de su historia. En Vallecas se vive la final de la Conference League como un hecho histórico y merece ser vivido como tal; el Rayo ha llevado los sueños de todo un barrio por Europa y está a las puertas de levantar un título que nadie se imaginaba hace no mucho.
Se enfrentarán a un Crystal Palace que tendrá un presupuesto absurdamente mayor que el del Rayo, pero mucha menos ilusión por bandera que el equipo madrileño. Los ingleses cuentan con el talento y el dinero; el Rayo, con la ilusión y la esperanza de lograr lo imposible. El momento es ahora de dar un paso adelante y recordar esta noche del 27 de mayo como la más histórica de la historia del Rayo Vallecano.
¿Dónde ver la final de la final de la Conference League por TV y en directo?
En España, la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace se podrá ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar Liga de Campeones (Movistar 61, Orange 117).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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