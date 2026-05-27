Dónde ver la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace por TV, en directo y online

Rayo Vallecano y Crystal Palace se dan cita en el Red Bull Arena de Leipzig hoy miércoles 27 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para disputar la final de la Conference League 2025/26. A un partido de la eternidad, en el duelo más importante de su historia, Vallecas se encomienda a un equipo ilusionante, el de su barrio, para levantar su primer título europeo. Es una oportunidad única que pondría el broche de oro a un cuento sin igual.

A los mandos de Íñigo Pérez, capitán general de este brillante equipo en el banquillo, el Rayo Vallecano está a 90 minutos o algo más de escribir la página más dorada de su historia. En Vallecas se vive la final de la Conference League como un hecho histórico y merece ser vivido como tal; el Rayo ha llevado los sueños de todo un barrio por Europa y está a las puertas de levantar un título que nadie se imaginaba hace no mucho.

Sergio Camello, del Rayo Vallecano / EUROPA PRESS

Se enfrentarán a un Crystal Palace que tendrá un presupuesto absurdamente mayor que el del Rayo, pero mucha menos ilusión por bandera que el equipo madrileño. Los ingleses cuentan con el talento y el dinero; el Rayo, con la ilusión y la esperanza de lograr lo imposible. El momento es ahora de dar un paso adelante y recordar esta noche del 27 de mayo como la más histórica de la historia del Rayo Vallecano.

¿Dónde ver la final de la final de la Conference League por TV y en directo?

En España, la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace se podrá ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar Liga de Campeones (Movistar 61, Orange 117).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.