Dónde ver el AEK - Rayo Vallecano: a qué hora, canal y TV del partido de cuartos de final de Conference League

AEK y Rayo Vallecano se enfrentan hoy jueves 16 de abril en el Allwyn Arena en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Conference League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el AEK - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los locales se encuentran en la desafortunada obligación de superar un marcador adverso de tres goles, pues su visita a Vallecas terminó en un desastre que aprovecharon Akhomach, López y Palazón para poner un pie del Rayo Vallecano en las semifinales del torneo continental.

En sus últimos 30 partidos europeos en casa, el AEK solo ha logrado marcarle más de tres tantos a un mismo club contra el Aberdeen en la fase de grupos de la actual edición de la Conference, de manera que la historia no está de lado de un club que no remonta un global igual a este en competiciones europeas desde que eliminó al Queens Park Rangers en 1977.

Por su parte, el conjunto de Íñigo Pérez tiene el camino arado para llegar a semifinales; un hito sobresaliente teniendo en cuenta que esta es su primera competencia europea en los últimos 25 años. Así, sería su primera vez en la historia llegando a tal instancia en el contexto continental, y lo haría con un limpio registro de ocho victorias en 11 partidos.

Aun así, los rayistas han caído en sus dos últimas disputas fuera de casa, habiendo logrado solo una victoria en condición de visitante en sus ocho partidos más recientes, de manera que el exceso de confianza puede ser mortal si no gestionan adecuadamente la importante ventaja que sacaron en la ida.

HORARIO DEL AEK - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre AEK y Rayo Vallecano, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Conference League, se disputa hoy jueves 16 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL AEK - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre AEK y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

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