La sorprendente confesión de Yéremy Pino antes de la final: "No sé si conocían al Rayo, les di información"

Crystal Palace y Rayo Vallecano quieren escribir una página de su historia en Leipzig. El extremo español, que se marchó a la Premier el pasado verano en busca de nuevas aventuras, tiene enfrente su primera final de Conference de su carrera. Yéremy afrontará la final feliz, ya que este lunes se vio reflejado en la lista de 26 jugadores que Luis de la Fuente ha elegido para disputar el Mundial.

Esta temporada, Yéremy Pino ha tenido un gran protagonismo, con 26 partidos como titular, dos goles y dos asistencias. En Conference, ha tenido un papel especialmente relevante: ha jugado 12 partidos hasta la final. Enfrente, un Rayo Vallecano que ha sido la gran revelación de la competición, plantándose en su primera final de su historia en 102 años. Un equipo que quiere llevar la copa a Vallecas, un barrio que está viviendo un sueño esta temporada.

El extremo español conoce bien al Rayo. Ha estado seis años en la liga española, defendiendo la camiseta del Villarreal y enfrentándose al conjunto de las afueras de Madrid en numerosas ocasiones. En la rueda de prensa previa al encuentro, Yéremy Pino ha confesado algo inédito. Y es que le ha tenido que explicar a su 'staff' y compañeros lo que era el Rayo Vallecano.

"Sinceramente, no sé cuánto conocían al Rayo. Yo los conozco muy bien. He jugado muchos años contra ellos. Creo que vienen haciendo las cosas bien durante estos últimos meses. Va a ser un partido muy complicado. Y sí, les he ayudado a darles información, a explicarles como juegan algunos compañeros y amigos e intentaremos ganarles", dijo en rueda de prensa.

Un Rayo 'de dulce'

El Rayo Vallecano vive uno de sus mejores momentos de su historia. El equipo logró la permanencia en liga, terminó octavo en la clasificación y este miércoles disputará la final de la Conference League, un encuentro que mantiene vivo el sueño de la afición y que será el último partido de la temporada. La primera final en 102 años de historia, algo que emociona, no solamente al club, sino también a todo un barrio.

Yeremy Pino, escoltado por su hermana Evelyn y su padre Chiqui. / LA PROVINCIA / DLP

Para que el grupo funcione, todas las piezas del engranaje han tenido que encajar a la perfección. El técnico pamplonés ha sabido gestionar muy bien el vestuario. Lo hizo con el conflicto de Balliu o con todas las pequeñas chispas que han saltado. También con el Presidente Martín Presa y con la grada de los 'Bukaneros'. Pero fuera de los terrenos de juego, el barrio tiene un papel muy importante.

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Los de Íñigo Pérez han trabajado duro para llegar hasta Leipzig. Nadie les ha regalado nada ni esperaban llegar tan lejos, pero ahora tienen en sus manos algo histórico. Si ganan la final, el año que viene disputarán la Europa League, quién lo diría.