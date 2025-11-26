CONFERENCE
Slovan - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de Conference League
A qué hora se juega el Slovan - Rayo Vallecano y dónde ver por TV el partido de Conference League
Slovan y Rayo Vallecano se enfrentan este jueves 27 de noviembre en el Stadión Tehelné Pole en la Jornada 4 de la Conference League 2025-26. Te contamos en SPORT a qué hora es el Slovan - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en directo en España.
En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Íñigo Pérez llegará al partido luego de vencer al Lech Poznan (3-2), empatar con el Hecken (2-2) y vencer al Shkendija (2-0), por lo que se ubica en el puesto número 6 con 7 puntos y +3 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Vladimir Weiss se presentan a la contienda después de haber perdido ante el KuPS (3-1), perdido ante el AZ (1-0) y perdido ante el Strasburgo (2-1), en consecuencia posicionándose en la posición 34 con 0 puntos y -4 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL SLOVAN - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE
El partido entre Slovan y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 4 de la Conference League, se disputa este jueves 27 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL SLOVAN - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE
En España, el partido de Conference League entre Slovan y Rayo Vallecano se podrá ver en directo a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
También puedes seguir toda la jornada de Conference League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
