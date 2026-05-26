Sergio Camello, futbolista (25 años): "Lo único que hacía en Vallecas antes era tatuarme. A veces te hacen entender que es un barrio un poco conflictivo y siendo de Madrid no te acercas mucho"

El Rayo Vallecano vivirá este miércoles una noche mágica. El equipo 'del barrio' jugará en Leipzig la primera final europea de los 102 años de historia del club. Será un partido muy importante para el club, que en caso de conquistar la Conference, lograría la plaza de la Europa League para la próxima temporada, directamente a la fase de liga.

Habrá un des­pla­za­miento his­tó­rico. Está pre­visto que más de 11.000 rayis­tas via­jen hasta Leip­zig para animar a su equipo ante un rival de gran calibre como es el Crystal Palace (en el que está el español Yéremy Pino) que está acostumbrado en los últimos años a jugar en Europa y ha terminado decimoquinto en la Premier League.

La clave de su adaptación

En el Rayo estará, entre otros, Sergio Camello. El madrileño es un jugador especial y se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, antes de poner rumbo a Vallecas en 2022.

Se ha convertido en un jugador fundamental en el vestuario y esta temporada ha logrado tener continuidad. En el tramo final de competición ha transformado cinco goles, nada mal.

Camello se ha adaptado de maravilla desde su llegada a Vallecas y entiende el barrio a la perfección, a pesar de ser de la capital. "Tienes que tener de primeras un poco de humildad para aceptar todo lo que ocurre aquí, que es especial, también muchas veces para lo malo. Y luego escuchar mucho a los que llevan muchos años aquí y en vez de quejarse suman. Cuando entiendes todo eso, te empiezas a adentrar en el barrio, en su gente, y ahí es cuando te atraviesa la flecha y te enamoras", afirmaba el delantero en una entrevista a 'El Español', antes de la final.

Sergio Camello of Rayo Vallecano celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Rayo Vallecano at Mendizorrotza on May 23, 2026, in Vitoria, Spain. AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

Un barrio normal

A sus 25 años, el rayista se pasaba por el 'barrio' solamente a hacer una cosa: tatuarse. "Lo único que hacía en Vallecas antes era tatuarme. Nunca me había parado a convivir con la gente ni a hacer vida ahí. A veces te hacen entender que Vallecas es un barrio un poco conflictivo y siendo de Madrid no te acercas mucho", explicaba. "Luego es todo lo contrario. La vida que hay en Vallecas, la gente joven, la cantidad de sitios buenos para comer... Ahora soy un poco más vallecano".

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Sobre la final, Camello lo tenía claro: "Es superbonito. Que hayas llegado tú hasta el final habla muy bien de tu nivel, del compromiso del equipo. En ningún momento hemos puesto excusas de triple competición y gracias a todo esto hemos conseguido encima que otros equipos entren en competiciones europeas porque hemos abierto una plaza más. Que la gente de Vallecas lo disfrute, que estos días no se van a repetir nunca más. "Esta es nuestra fiesta. Nosotros somos los protagonistas", cerraba en 'El Español'.