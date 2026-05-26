El secreto del éxito del Rayo está en Lola, la 'mami' de las magdalenas que ha acompañado al equipo hasta la final de la Conference

El Rayo Vallecano está de dulce. El equipo logró la permanencia en liga, terminó octavo en la clasificación y este miércoles disputará la final de la Conference League, un encuentro que mantiene vivo el sueño de la afición y que será el último partido de la temporada. La primera final en 102 años de historia, algo que emociona, no solamente al club, sino también a todo un barrio.

Los de Íñigo Pérez han trabajado duro para llegar hasta Leipzig. Nadie les ha regalado nada ni esperaban llegar tan lejos, pero ahora tienen en sus manos algo histórico. Si ganan la final, el año que viene disputarán la Europa League, quién lo diría.

La historia de Lola

Para que el grupo funcione, todas las piezas del engranaje han tenido que encajar a la perfección. El técnico pamplonés ha sabido gestionar muy bien el vestuario. Lo hizo con el conflicto de Balliu o con todas las pequeñas chispas que han saltado. También con el Presidente Martín Presa y con la grada de los 'Bukaneros'. Pero fuera de los terrenos de juego, el barrio tiene un papel muy importante.

El hecho de que la afición haga largas colas para comprar entradas físicas, en papel, dice mucho de ellos. Entre ellos, hay una mujer que se llama Lola Barraza y que apareció en un reportaje publicado por Movistar+. Lola es una mujer nacida en 1955 que, sin duda, es una de las más famosas de Vallecas.

Comenzó a darse a conocer gracias a sus tortillas caseras, preparadas con ingredientes sencillos y mucho cariño, pero su papel va mucho más allá de la cocina. Durante años ha acompañado al equipo en entrenamientos, partidos y desplazamientos, convirtiéndose en una presencia cercana y familiar para jugadores, aficionados y vecinos. Su manera de entender el fútbol siempre ha estado ligada a la solidaridad, la cercanía y el sentimiento de comunidad.

Cuando llegó a Madrid desde Córdoba, Lola eligió Vallecas como lugar para construir su vida. Encontró en el barrio una identidad con la que se sintió conectada desde el primer momento. Con el paso del tiempo, su casa se llenó de recuerdos relacionados con el Rayo Vallecano: bufandas, camisetas, fotografías y objetos que representan décadas de pasión futbolera. Para ella, el club no es únicamente un equipo, sino una extensión de la vida cotidiana y de los valores populares que caracterizan al barrio.

Un apoyo incondicional

La relación de Lola con los futbolistas del Rayo ha sido siempre muy cercana. Muchos jugadores recuerdan sus tortillas, sus magdalenas y sus gestos de cariño. Ella los trata como si fueran parte de su propia familia y, a cambio, recibe afecto y respeto de varias generaciones de rayistas. En las gradas se ha ganado el apodo de “la mami del rayismo” por su carácter generoso y por su capacidad para cuidar de quienes la rodean.

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Más allá del fútbol, Lola representa el espíritu de Vallecas: solidaridad, humildad y compañerismo. Su historia demuestra cómo una persona puede convertirse en símbolo de un club sin haber marcado goles ni levantando trofeos. A través de pequeños gestos, apoyo constante y cercanía humana, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del Rayo y en la identidad de todo un barrio.