Samsunspor - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Conference League

Samsunspor y Rayo Vallecano se enfrentan hoy jueves 12 de marzo en el Samsun 19 Mayis Stadyumu en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Samsunspor - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, los locales se presentarán después de haber superado los play-offs contra el Shkendija, a quienes vencieron por la mínima en la ida y golearon en la vuelta. Previo a ello, el combinado dirigido por Thorsten Fink sumó tres victorias, dos derrotas y un empate durante la fase de grupos, lo que le garantizó un cómodo decimosegundo lugar.

Además, el beneficio de empezar la llave de local puede terminar siendo fundamental para el desenlace de la misma ya que, en los cuatro partidos europeos que han tenido los turcos esta temporada, han anotado más de 2,5 goles en promedio, lo cual puede resultar problemático para la defensa del Rayo Vallecano.

Por su parte, los rayistas lograron clasificarse directamente a los octavos de final, habiendo culminado la fase de grupos en el quinto puesto después de ganar cuatro de los seis partidos que disputaron.

Pese a que no se ha enfrentado oficialmente al Samsunspor, el cuadro de Íñigo Pérez llega con una racha de cinco partidos consecutivos sin perder en LaLiga (tres empates y dos victorias); un historial reciente que, sin duda, ayudará a motivar a la escuadra en su visita a Samsun, aunque con las persistentes bajas de Carlos Martín y Diego Méndez.

HORARIO DEL SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Samsunspor y Rayo Vallecano, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Conference League, se disputa hoy jueves 12 de marzo a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Samsunspor y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Conference League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.