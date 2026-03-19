Rayo Vallecano - Samsunspor: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Conference League

Rayo Vallecano y Samsunspor se enfrentan hoy jueves 19 de marzo en el Estadio de Vallecas en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Samsunspor y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, Íñigo Pérez comanda una plantilla animada tras superar a sus adversarios turcos en el enfrentamiento de ida, donde un doblete de Zurawski y una anotación de Álvaro García logró colocar al conjunto rayista con un pie en los cuartos de la competición, lo cual se convertiría en su mejor actuación dentro de un torneo europeo.

Asimismo, el Rayo suma tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos como local, comparadas con las dos victorias, dos empates y una derrota que el Samsunspor acumula recientemente como visitante, lo que los acerca nominalmente a los anhelados cuartos de final.

Por su parte, el conjunto de Thorsten Fink recientemente perdió en la liga local contra el Kayserispor, aunque ello no ha disminuido las esperanzas del técnico alemán. "En el fútbol todo es posible. Si marcamos el primer gol pronto, creo que podemos hacerles daño", anticipa respecto a su encuentro con el Rayo.

"Es un buen equipo. Esa fue la única razón. Contra equipos así, aunque solo tengas una oportunidad, hay que aprovecharla", prosiguió días atrás, mostrando confianza en la capacidad de su plantilla de revertir el resultado sufrido en casa, especialmente a través de las mejoras en las jugadas ensayadas para tener más opciones de gol.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Rayo Vallecano y Samsunspor, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Conference League, se disputa hoy jueves 19 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Rayo Vallecano y Samsunspor se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones 2.

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