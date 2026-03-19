Rayo Vallecano - Samsunspor, en directo: Conference League, hoy en vivo

El Rayo Vallecano recibe al Samsunspor en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

MIN. 14, RAY 0-0 SAM Ojo que avisa el equipo turco con una acción de su máximo goleador, un Marius que estuvo cerca del primer gol, pero su disparo se fue alto.

MIN. 12, RAY 0-0 SAM Los de Íñigo Pérez no tienen prisa y están cómodos sobre el terreno de juego. Partido controlado por parte de los rayistas.

MIN. 11, RAY 0-0 SAM ¡¡La ha tenido el Rayo!! Jugada individual de De Frutos que finaliza el extremo local con un zurdazo que obliga a Kocuk a lucirse y despejar el esférico a córner.

MIN. 7, RAY 0-0 SAM El Samsunspor ha variado su sistema de juego respecto a la ida y Thorsten Fink ha buscado novedades para encontrarse con algún gol más pronto que tarde.

MIN. 5, RAY 0-0 SAM Sin un dominador claro en Vallecas. Los dos equipos buscan hacerse con el control de la pelota, pero el partido es de ida y vuelta.

MIN. 3, RAY 0-0 SAM Lo intentó el Samsunspor con un chut desde la frontal que finalizó en manos de Batalla. Mucho ritmo en estos primeros compases de juego.

MIN. 1, RAY 0-0 SAM Comienza con ganas el Rayo, que busca un balón largo para saltar las líneas de presión de los turcos con un disparo de Álvaro que se marchó por muy poco. Primer aviso de los franjirrojos.

¡Empieza el partido! Primera posesión para el Rayo. ¡Ambientazo en Vallecas!

¡Todo listo en Vallecas! Los 22 protagonistas ya están sobre el terreno de juego y en nada y menos empezará a rodar la pelota: el Rayo buscará estar en cuartos de final de una competición europea después de 25 años.