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Rayo Vallecano - Samsunspor, en directo: Conference League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Rayo Vallecano y Samsunspor

Samsunspor Samsunspor FC vs Rayo Vallecano

Samsunspor Samsunspor FC vs Rayo Vallecano / ERDEM SAHIN

Xavi Turu

El Rayo Vallecano recibe al Samsunspor en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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