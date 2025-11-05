Rayo Vallecano - Lech Poznan: Horario y dónde ver el partido de Conference League

Rayo Vallecano y Lech Poznan se enfrentan este jueves 6 de noviembre en el Estadio de Vallecas en la Jornada 3 de la Conference League 2025-26. Te contamos en SPORT a qué hora es el Rayo Vallecano - Lech Poznan y dónde ver el partido en directo en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Íñigo Pérez llegará al partido luego de empatar con el Hecken (2-2) y vencer al Shkendija (2-0), por lo que se ubica en el puesto número 7 con 4 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Mariusz Rumak se presentan a la contienda después de haber perdido ante el Lincoln FC (2-1) y derrotado al Rapid Wien (4-1), en consecuencia posicionándose en la posición 14 con 3 puntos y +2 en el diferencial de goles.

HORARIO RAYO VALLECANO - LECH POZNAN DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Rayo Vallecano y Lech Poznan, correspondiente a la Jornada 3 de la Conference League, se disputa este jueves 6 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - LECH POZNANDE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Rayo Vallecano y Lech Poznan se podrá ver en directo a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Conference League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.