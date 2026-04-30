Rayo Vallecano - Estrasburgo hoy: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Conference League

Rayo Vallecano y Estrasburgo se enfrentan hoy jueves 30 de abril en el Estadio de Vallecas en el partido de ida de las semifinales de la Conference League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Estrasburgo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Íñigo Pérez lograron acceder a las semifinales por la mínima, siendo que, tras golear al AEK Atenas en el partido de ida (3-0), sufrieron el mismo destino al visitar Grecia durante el enfrentamiento de vuelta, aunque con la suerte de que el tanto anotado por Isaac Palazón fue suficiente para establecer la diferencia entre ambos combinados.

Esta es la primera vez en la que los rayistas llegan tan lejos en una competición europea, de la misma manera que será la primera ocasión en la que se enfrenta al Estrasburgo en un partido oficial, por lo que estamos ante un territorio inexplorado en donde cualquier pequeña inclinación será vital para determinar quién avanzará a la gran final.

Por su parte, el combinado dirigido por Gary O'Neil logró remontar la derrota inicial que había sufrido contra el Mainz 05, posteriormente goleándolos en casa para llegar hasta este punto histórico para el club, siendo que su trayectoria más profunda data de hace 46 años, cuando alcanzaron los cuartos de final en la Copa de Europa de 1980.

Tal logro ha sido producto de una buena temporada de parte de los blanquiazules, quienes llegan a la instancia con solo una derrota en sus últimos seis enfrentamientos como visitantes (junto a tres victorias, dos empates), aunque se enfrenta a un Rayo Vallecano que, justamente, viene de cuatro partidos sin perder en casa.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - ESTRASBURGO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Rayo Vallecano y Estrasburgo, correspondiente a la ida de las semifinales de la Conference League, se disputa hoy jueves 30 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - ESTRASBURGO DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Rayo Vallecano y Estrasburgo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

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