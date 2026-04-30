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CONFERENCE LEAGUE
Rayo Vallecano - Estrasburgo, en directo: Conference League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Rayo Vallecano y Estrasburgo de Conference League
Rayo Vallecano y Estrasburgo se miden en el partido de ida de las semifinales de la Conference League.
Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.
Minuto 27 | 0-0
Balón demasiado largo de Isi que buscaba a Alemao. Faltan ideas en el equipo de Iñigo Pérez.
Minuto 24 | 0-0
Disparo alto de Moreira desde la frontal del área. Pocas ocasiones claras hasta el momento.
Minuto 20 | 0-0
¡Fueraaa Alemao! La pone Isi y remata muy forzado el delantero brasileño.
Minuto 18 | 0-0
Le está costando al Rayo tener el control del balón. Muy cómodo el Estrasburgo.
Minuto 14 | 0-0
Disparo peligroso de Chilwell que se marcha fuera... buenos minutos del Estrasburgo ahora.
Minuto 13 | 0-0
Cae Enciso dentro del área, pero no hay nada. Muy peligroso el jugador paraguayo.
Minuto 10 | 0-0
Amarilla para El Mourabet por una dura entrada sobre De Frutos.
Minuto 8 | 0-0
Falta peligrosa a favor del Rayo. Muy desviado el disparo de Unai López.
Minuto 6 | 0-0
¡Providencial Lejeune que acaba con una gran jugada de Godo!
Minuto 3 | 0-0
Se duele Oscar Valentín, que necesita asistencia médica.
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