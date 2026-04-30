Rayo Vallecano - Estrasburgo, en directo: Conference League, hoy en vivo

Rayo Vallecano y Estrasburgo se miden en el partido de ida de las semifinales de la Conference League.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

Minuto 27 | 0-0 Balón demasiado largo de Isi que buscaba a Alemao. Faltan ideas en el equipo de Iñigo Pérez.

Minuto 24 | 0-0 Disparo alto de Moreira desde la frontal del área. Pocas ocasiones claras hasta el momento.

Minuto 20 | 0-0 ¡Fueraaa Alemao! La pone Isi y remata muy forzado el delantero brasileño.

Minuto 18 | 0-0 Le está costando al Rayo tener el control del balón. Muy cómodo el Estrasburgo.

Minuto 14 | 0-0 Disparo peligroso de Chilwell que se marcha fuera... buenos minutos del Estrasburgo ahora.

Minuto 13 | 0-0 Cae Enciso dentro del área, pero no hay nada. Muy peligroso el jugador paraguayo.

Minuto 10 | 0-0 Amarilla para El Mourabet por una dura entrada sobre De Frutos.

Minuto 8 | 0-0 Falta peligrosa a favor del Rayo. Muy desviado el disparo de Unai López.

Minuto 6 | 0-0 ¡Providencial Lejeune que acaba con una gran jugada de Godo!