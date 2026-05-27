Rayo Vallecano y Crystal Palace, a por la gloria en Leipzig

Rayo Vallecano y Crystal Palace disputarán este miércoles 27 de mayo (21:00 horas) la final de la UEFA Conference League en el Leipzig Stadium, en un enfrentamiento inédito que otorgará el primer título europeo de la historia a uno de los dos clubes. El conjunto 'rayista' y las 'águilas' afrontan la cita más importante de su trayectoria tras completar un recorrido continental excelente que ha superado cualquier expectativa inicial.

El Rayo aterriza en Alemania después de firmar una de las mejores temporadas de su historia. El equipo dirigido por Íñigo Pérez ha conseguido competir con personalidad en Europa y mantener al mismo tiempo un rendimiento muy sólido en LaLiga, donde finalizó octavo tras cerrar el campeonato con victorias frente a Villarreal y Alavés. Los 'franjirrojos' terminaron a solo un punto de las posiciones europeas, aunque la final de Leipzig les ofrece una vía directa para clasificarse a la próxima Europa League.

Los jugadores del Rayo celebran la clasificación para la final de la Conference. / MONAMMED BADRA / EFE

El camino del conjunto vallecano en la presente edición ha estado lleno de minas que han ido esquivando para llegar a la gran final. Tras finalizar la 'fase regular' en quinta posición, eliminó en octavos al Samsunspor, posteriormente en cuartos dejó fuera al AEK y acabó superando al Strasbourg en semifinales para alcanzar la primera final continental de su historia. Lo hizo, además, consolidando una propuesta ofensiva muy reconocible y convirtiéndose en uno de los equipos más goleadores del torneo.

Alemão lidera la amenaza ofensiva del Rayo

Gran parte del peso ofensivo del cuadro madrileño ha recaído sobre Alemão. El delantero brasileño ha sido decisivo en las eliminatorias y acumula cuatro goles en la fase KO de la Conference League. A su alrededor han aparecido también Isi Palazón y Álvaro García, ambos con tres goles y tres asistencias durante el torneo, evidenciando la calidad del conjunto de Íñigo Pérez de tres cuartos de campo hacia adelante.

Alemao celebra su gol en Estrasburgo en la semifinal de la Conference League / MONAMMED BADRA / EFE

Precisamente Álvaro García apunta nuevamente al once después de dejar atrás sus problemas físicos. Sin embargo, las principales bajas del Rayo son Carlos Martín, Luiz Felipe e lias Akhomach, que sufrió molestias durante el calentamiento previo al encuentro de vuelta de semifinales frente al Strasbourg y continúa entre algodones.

Glasner busca despedirse con otro título europeo

Enfrente aparecerá un Crystal Palace que también ha encontrado en la Conference su mayor motivación del curso. Las 'águilas', dirigidas por Oliver Glasner, cerraron la Premier League en decimoquinta posición, en tierra de nadie, alejados de los puestos europeos y de descenso. Sin embargo, el rendimiento europeo del conjunto londinense ha sido muy distinto.

El Palace eliminó sucesivamente al Zrinjski, al AEK Larnaca, a la Fiorentina y al Shakhtar Donetsk hasta clasificarse para la final de Leipzig. Además, la cita supondrá el último encuentro de Glasner como entrenador del club inglés. El técnico austríaco ya conquistó la Europa League con el Eintracht Frankfurt en 2022 y ahora intentará cerrar su etapa en Selhurst Park levantando otro título continental.

Champions

La gran referencia ofensiva del Crystal Palace será Ismaïla Sarr. El atacante senegalés es el máximo goleador de la Conference League con nueve tantos y ha sido uno de los futbolistas más determinantes del torneo. Junto a él sobresalen nombres como Yeremy Pino o Jean-Philippe Mateta, piezas fundamentales en el sistema ofensivo de Glasner.

Las principales dudas del técnico inglés aparecen en defensa. Maxence Lacroix y Chadi Riad llegan disponibles después de superar molestias físicas, mientras que Chris Richards continúa pendiente de evolución tras sufrir problemas en el tobillo. También preocupa el estado de Adam Wharton, que abandonó lesionado el último partido liguero frente al Arsenal. "Esperemos que no sea nada grave y que esté disponible para el miércoles", informó el entrenador del Palace.

Leipzig coronará a un campeón inédito

Más allá de nombres propios, la final de Leipzig pondrá frente a frente a dos equipos que han encontrado en la Conference League la oportunidad de dar un salto competitivo y económico importante. El campeón no solo levantará el primer trofeo europeo de su historia, sino que también obtendrá plaza directa para disputar la próxima edición de la Europa League. Para el Rayo significaría regresar a Europa por la puerta grande; para el Crystal Palace, consolidar definitivamente su proyecto en la élite del fútbol inglés. Todo se decidirá este miércoles en Alemania, en una final que puede cambiar el futuro inmediato de ambos clubes.

Alineaciones probables:

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta.

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge De Frutos; Alemão.