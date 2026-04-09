Rayo Vallecano - AEK: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de Conference League

Rayo Vallecano y AEK se enfrentan hoy jueves 9 de abril en el Estadio de Vallecas en el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - AEK y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto de Íñigo Pérez llega a los cuartos de final de la competencia por segunda vez en su historia, pero el hito contrasta con su realidad local, donde pelea por el descenso. Los rayistas no han tenido su mejor temporada, aunque han podido sobreponerse a los reveses de la misma a través de su presencia europea.

Los franjirrojos han ganado el partido de ida en seis de las ocho eliminatorias europeas que han disputado, alimentando la esperanza de repetir la estadística en su recibimiento de los griegos, sobre todo aprovechando que estos nunca han ganado de visita en España (2 empates, 7 derrotas).

Pese a lo anterior, los dirigidos por Marko Nikolić tienen una impresionante marca a sus espaldas: llevan 14 partidos consecutivos sin perder fuera de casa a lo largo de todas las competiciones, distribuidos en 10 victorias y cuatro empates que constituyen una de las mejores rachas de visitante de toda la temporada.

Esto ha ayudado a que se encuentren como líderes de su liga nacional, involucrando un momento anímico que, quizá, valga más que su incapacidad histórica de imponerse en territorio español. Además, solo han perdido dos de sus últimos 15 partidos europeos, así que se trata de un rival más que formidable.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - AEK DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Rayo Vallecano y AEK, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Conference League, se disputa hoy jueves 9 de abril a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - AEK DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Rayo Vallecano y AEK se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

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