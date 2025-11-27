El Rayo, a reencontrarse con la victoria en Bratislava

El Rayo viaja a Eslovaquia para enfrentarse al Slovan Bratislava en la cuarta jornada de la Conference, con el objetivo de seguir soñando en Europa. El partido se disputará este jueves a las 18:45 en el Tehelné Pole.

El conjunto franjirrojo llega tras rehacerse del duro golpe en La Cerámica (4-0) con dos empates a cero ante Madrid y Oviedo. Ahora busca mantenerse en los puestos que dan acceso a los octavos, en una competición en la que aún no conoce la derrota (2 victorias y 1 empate).

Por su parte, el Slovan se sitúa antepenúltimo en la tabla, sin sumar ningún punto en los tres partidos disputados hasta ahora, aunque sigue fuerte en su liga doméstica, donde marcha segundo, a solo un punto del líder y con un partido menos.

Álvaro García en una acción ante el BK Häcken / Adam Ihse / EFE

Aun así, la experiencia le recuerda al Rayo que no puede confiarse ante ningún rival. Los precedentes lo demuestran: más allá del cómodo estreno frente al KF Shkëndija, los otros dos encuentros se resolvieron en el tiempo añadido. Ratiu empató de penalti en el último suspiro ante el Häcken y Álvaro García culminó la remontada ante el Lech Poznan con un gol en el 94, tras ir 0-2 abajo.

El equipo también necesita afinar su puntería. En Europa está respondiendo bien, con siete tantos en tres partidos, pero en liga acumula tres fechas sin marcar. Íñigo Pérez recupera a Pep Chavarría, ausente en el último duelo europeo por sanción tras su expulsión ante el Häcken. Curiosamente, el catalán aún no ha debutado en la Conference, pese a ser un fijo en los planes ligueros.

El club agotó todas las entradas disponibles en cuestión de horas, y se espera que unos 2000 aficionados rayistas animen en el Tehelné Pole. Los locales han ampliado el sector visitante para dar cabida a todos y han pedido que no accedan a la grada local para evitar incidentes, en un partido que se declara de alto riesgo.