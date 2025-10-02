El Rayo se estrena por todo lo alto en la Conference

"Queremos llegar a la final y ganarla, es la mentalidad", decía Iñigo Pérez en la previa del duelo. Y lo cierto es que el estreno del Rayo Vallecano en la Conference League no pudo ser mejor con una cómoda victoria sobre el Shkëndija con los tantos de Unai López y Fran Pérez.

El inicio de partido fue toda una declaración de intenciones del cuadro madrileño. El Rayo salió al terreno de juego con su habitual intensidad y rápidamente se hizo año y señor de la posesión de balón. Álvaro García y Trejo tuvieron el primero en sus botas, pero ambos fallaron de cara a portería.

Era un auténtico vendaval el equipo franjirrojo, y el premio a la insistencia llegó pasado el ecuador de la primera mitad. En un centro desde el carril izquierdo del 'Pacha' Espino, fue Unai López el encargado de iniciar la fiesta en Vallecas con un remate cruzado (1-0).

Pero no cesó aquí la ambición del Rayo Vallecano. Apenas unos minutos después, el cuadro español alteró de nuevo el marcador con una gran jugada colectiva que empujó al fondo de la red Fran Pérez tras un pase medido de Álvaro García (2-0).

Tras el descanso, no cambió la dinámica del partido con el Rayo pasando por encima del Shkëndija. Los de Iñigo Pérez gozaron, otra vez, de las mejores oportunidades, pero esta vez no lograron batir la portería de los macedonios. Con el paso de los minutos, el ritmo local fue disminuyendo y las llegadas también menguaron. Ya no se movió más el marcador, y el Rayo Vallecano debutó en la Conference League con un importante triunfo.