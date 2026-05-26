Rayo - Crystal Palace, una final 'sureña' con el título de la Conference en juego

El Puente de Vallecas marca para muchos madrileños una especie de frontera ficticia similar a la de Porte de la Chapelle al norte de París. En Londres, cruzar el Támesis por el Puente de Westminster (o por el de Vauxhall) no marca esa diferencia económica, aunque sí el paso de la zona más visitada a otra que lo es cada vez menos a medida que uno se adentra hacia el sur.

Para percibir un gran cambio arquitectónico, demográfico, de ingresos y de seguridad, habría que adentrarse bastante más hacia el sur, ya sea en la Victoria Line, en la Northern Line del metro o en bus, que será el medio de transporte que habrá que acabar utilizando en ambos casos al no tener estaciones de metro la zona de Crystal Palace. Sí tiene tren o cercanías, como se le conoce en España.

A medida que se alejan el impresionante Palacio de Westminster y el icónico Big Ben con las cuatro caras del reloj más famoso del mundo, el panorama londinense va cambiando a medida que se camina en dirección sur... al igual que sucede en Madrid. Además, en la capital de Inglaterra se ve poca gente paseando y, camino de Crystal Palace en bus, uno percibe una cierta sensación de inseguridad desde el privilegiado 'mirador' del piso de arriba.

Homenaje a David Bowie, en su barrio natal del sur londinense / TRIPADVISOR

Otra curiosidad es que para ir a Vallecas y para acercarse a Crystal Palace, uno puede hacerlo en una línea del mismo color. En la capital de España, en la 1 (azul claro) desde Sol a Puente de Vallecas y a Portazgo, con el Estadio de Vallecas en la calle Payaso Fofó. En Londres, en cuatro paradas la estación Victoria en la Victoria Line (azul) uno estará en el emblemático barrio de Brixton y, desde allí, tardará hora a Crystal Palace en el bus 432.

Aunque la gentrificación en Londres es más rápida que Bugs Bunny, los barrios del sur suelen liderar los índices de inseguridad y cantidad de sirenas. En Brixton, el barrio que vio nacer a David Bowie, pueden pasar 10 coches de policía en un rato. O, años atrás, ver un cartel en la puerta de una hamburguesería en la que se pedía colaboración por un tiroteo o por un homicidio (dejó de hacerse hace un tiempo, porque se entendió que fomentaba el miedo).

Más al sur de Brixton se encuentran Croydon y Lewisham, dos de los barrios con mayor porcentaje de inmigrantes y con un predominio de la población subsahariana y musulmana. Nada que ver con el paisaje de la 'Milla de Oro' que une la famosa Picadilly con Oxford Street, un paseo de media hora por el lujo, la pompa y las banderitas británicas a cada 50 metros. Ambos serían colindantes con la zona de Crystal Palace.

Vallecas, desde la zona de la M-40 / TIME OUT

El Gobierno británico del polémico Keir Starmer y el alcalde londinense Sadiq Khan (nació en Tooting a 20 minutos en coche de Crystal Palace) siguen intentando cambiar la realidad de esta zona sureña y, prueba de ello, son los trenes directos desde Croydon al Aeropuerto de Gatwick, los centros comerciales en la peatonal N End o la moderna línea de tranvías. Sin embargo, los índices de delincuencia se mantienen altos.

A menos de un kilómetro de la zona de Crystal Palace, la situación es mucho más complicada en Lewisham, incluso con impresión de dejadez y con un gigantesco centro comercial que tiene más espacios vacíos que activos. Los otros tres barrios que colindan con Crystal Palace son Bromley, Lambeth y Southwark, cuya zona más norteña se encuentra a apenas 20 minutos a pie de la Londres turística y de esa frontera natural del río Támesis.

En ese panorama que nada tiene que ver con Picadilly Circus, Hyde Park, Regent Street o los almacenes Harrods, Crystal Palace es una especie de islote sin un área completamente definida cuyas condiciones son mejores que las de los barrios colindantes. Incluso uno puede visitar el Parque de Crystal Palace con la estación Arqiva (cuarto edificio más alto de la ciudad), el famoso 'Triángulo' con múltiples bares, restaurantes y comercios o el 'Food Market', abierto cada sábado de 10 a 15 horas y situado al lado del permanente Vintage Market. Eso sí, el Crystal Palace es tan sureño como Vallecas y protagonizará un duelo muy del sur en Leipzig en la final de la Conference.