Así queda el cuadro de la Conference League en octavos: cruces, rival del Rayo Vallecano y fechas

Una vez definidos los mejores 16 equipos en la Conference League, ya fueron sorteados los cruces para los octavos de final y definido el cuadro eliminatorio a seguir rumbo a la final, que se jugará el próximo 27 de mayo en el Red Bull Arena, en Leipzig (Alemania).

De igual manera que en la Champions y Europa League, la Conference League tenía ya definidos a ocho equipos que jugarían esta ronda, clasificados entre los mejores después de la fase de liga del torneo y que por el mismo motivo cerrarán la serie como locales el 19 de marzo son: Racing Club de Estrasburgo (Francia), Raków Częstochowa (Polonia), AEK Atenas (Grecia), Sparta Praga (República Checa), Rayo Vallecano (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Mainz 05 (Alemania) y AEK Larnaca (Chipre).

Por otro lado, tras jugarse los playoffs, por esta vía lograron avanzar a los octavos de final: Lech Poznan (Polonia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Crystal Palace (Inglaterra), Fiorentina (Italia), Samsunspor (Turquía), Celje (Eslovenia), Sigma Olomouc (República Checa) y el HNK Rijeka (Croacia). Estos equipos recibirán el juego de ida el próximo 12 de marzo.

Rayo Vallecano, el único equipo español

Dando la cara por LaLiga en este torneo se encuentra el Rayo Vallecano, que logró clasificar de manera directa a octavos de final tras cerrar la fase de liga en la quinta posición.

Los dirigidos por Íñigo Pérez se enfrentarán al Samsunspor de Turquía, con la serie abriendo el día 12 de marzo enTurquía y la vuelta agendada para el 19 de marzo en el Estadio de Vallecas.

El Rayo logró clasificarse tras un firme paso en la fase de liga, consiguiendo cuatro victorias, un empate y una derrota.

Todos los cruces

Una vez realizado el sorteo, el cuadro eliminatorio quedó definido de la siguiente manera:

Llave A

Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Fiorentina vs Raków Częstochowa

Llave B