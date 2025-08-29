Así queda la Conference League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Rayo Vallecano

25 años después volvía el Rayo Vallecano a vivir en sus propias carnes un sorteo europeo. El Forum Grimaldi de Mónaco acogió el jueves un apasionante sorteo de la Fase liga de la Champions League 2025/26 y, un día después, sería el turno de la Europa League y de la Conference League.

La Conference League 2025/2026 celebró el sorteo - conjuntamente con el de Europa League - de un calendario que, a diferencia del de la Champions League, será de seis y no ocho jornadas. Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que arrancaron el pasado 10 de julio y finalizaron el 28 de agosto, los 36 clubes clasificados conocerían a sus rivales para una Fase liga que inicia el próximo 2 de octubre y verá su desenlace final el 27 de mayo de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig. Un sorteo, por cierto, que contó con la presencia de Eden Hazard.

El Rayo Vallecano, único representante español en la competición, se enfrentará a Slovan Bratislava, Lech Poznan, Drita, Jagiellonia, Shkendija, y Hacken en esta primera fase liga de la Conference League. Los de Íñigo Pérez, con el 0-1 logrado en Hungría, golearon al Neman Grodno en Vallecas para consumar su regreso a Europa más de dos décadas después.

Los rivales del Rayo Vallecano en la liguilla de la Conference

RIVALES COMO LOCAL

Lech Poznan (Polonia)

(Polonia) Drita (Kosovo)

(Kosovo) Shkendija (Macedonia del Norte)

RIVALES COMO VISITANTE

Slovan Bratislava (Eslovaquia)

(Eslovaquia) Jagiellonia (Polonia)

(Polonia) Häcken (Suecia)

Calendario de jornadas de Conference 2025/26

La fase de liga de la Conference League 2025-26 arrancará a principios de octubre y se prolongará hasta finales de dicembre de 2025. En esta primera etapa, cada equipo disputará seis encuentros contra rivales distintos, tres como local y tres como visitante. Las fechas fijadas por la UEFA son las siguientes:

Jornada 1: 2 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 Jornada 2 : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Jornada 3 : 6 de noviembre de 2025

: 6 de noviembre de 2025 Jornada 4: 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 Jornada 5: 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 Jornada 6: 18 de diciembre de 2025

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Conference League 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 19 y 26 de febrero. Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Play-offs eliminatorios : 19 y 26 de febrero de 2026

: 19 y 26 de febrero de 2026 Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

12 y 19 de marzo de 2026 Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

9 y 16 de abril de 2026 Semifinales : 30 de abril y 7 de mayo de 2026

: 30 de abril y 7 de mayo de 2026 Final: 27 de mayo de 2026 (Leipzig)

Dónde ver la Conference 25/26

Los partidos de la Conference League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Conference League 2025-26 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.