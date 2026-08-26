Partizan Belgrado - Getafe: horario y dónde ver el partido de Conference League por TV, online y en directo

Partizan Belgrado y Getafe se enfrentan el jueves 27 de agosto en el Stadion Partizana en el partido de vuelta de los play-offs de la Conference League 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Partizan Belgrado - Getafe y dónde ver el partido en España.

Así, pues, cabe destacar que los ahora locales se presentan en casa con la notable desventaja sufrida en el partido de ida, donde los azulones se encargaron de poner un pie en el torneo continental gracias a las anotaicones de Ünal, García Robledo y Mojica.

“Estoy satisfecho con la segunda parte, dominamos el partido. Se repiten algunos errores, sobre todo en defensa, somos más, encajamos dos goles... Nos espera un partido muy difícil en Belgrado, donde tenemos que marcar dos goles a toda prisa, todos sabemos que es muy complicado contra un equipo que rara vez encaja más de un gol en España”, declaró Sasa Ilic, entrenador del combinado serbio.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás no solo tienen el marcador de su lado, sino la ventaja anímica producto del buen rendimiento mostrado en la primera disputa. Aun así, el entrenador está consciente de que un exceso de confianza puede ser mortal al visitar Belgrado, por lo que no da nada por hecho.

“Va a ser un partido muy duro, muy físico, aquí no hay partidos fáciles, no van a dar por perdida ni mucho menos esta previa con la ayuda de su gente. Es un buen equipo, no tenemos ninguna duda, sabemos que iba a ser una previa tremendamente complicada y se está demostrando”, opinó.

HORARIO DEL PARTIZAN BELGRADO - GETAFE DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Partizan Belgrado y Getafe, correspondiente a la vuelta de los play-offs de la Conference League, se disputa hoy jueves 27 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PARTIZAN BELGRADO - GETAFE DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Partizan Belgrado y Getafe se podrá ver en directo y online a través del canal oficial de YouTube del Getafe CF.

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