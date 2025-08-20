Neman Grodno - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de Conference League

Neman Grodno y Rayo Vallecano se enfrentan este jueves 21 de agosto en el Szent Gellért Fórum en los play-offs de la Conference League 2025-26. Te contamos en SPORT a qué hora es el Neman Grodno - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en directo en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Igor Kovalevich llegó a esta instancia tras atravesar tres rondas de eliminación: la primera, venciendo al Urartu (6-1); la segunda, venciendo al Kosice (4-3); y la tercera, venciendo al Klaksvík (2-2, 5-4 p.p.).

Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez se presentan directamente en las clasificatorias, aunque vienen de debutar con victoria frente al Girona (3-1) en la primera fecha de LaLiga EA Sports, a la que se presentaron luego de un par de victorias seguidas en pretemporada.

El Neman Grodno y Rayo Vallecano nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta será la primera ocasión en la que ambas escuadras se topen en el terreno de juego.

HORARIO NEMAN GRODNO - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Neman Grodno y Rayo Vallecano, correspondiente a los play-offs de la Conference League, se disputa este jueves 21 de agosto a las 20:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NEMAN GRODNO - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Neman Grodno y Rayo Vallecano no se podrá ver en directo y online, además de que se llevará a cabo a puerta cerrada.

También puedes seguir toda la jornada de Conference League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.