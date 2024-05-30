Mendilibar, héroe en el 'infierno' griego

“Los griegos no luchan como héroes, son los héroes los que luchan como griegos”, dijo Winston Churchill, admirado por la resistencia griega contra las invasiones de Italia y Alemania en 1940 y 1941. José Luis Mendilibar, a sus 63 años, ha sido capaz de transmitir este espíritu en un Olympiacos que fracasó en Europa League y renunció muy temprano en Liga. Llegó en febrero, con la presión de conseguir resultados y ante la atenta mirada de un presidente que 'tritura' entrenadores. Tres meses después, campeón de la Conference League con un método muy particular.

En Grecia las cosas funcionan diferente. La pasión de los aficionados, a veces desmesurada, y la sangre caliente de muchos directivos, provoca situaciones insólitas habituales. Destituciones masivas, escenas tensas, enfrentamientos entre jugadores y seguidores... No está permitido fallar. Y Marinakis, que se había 'cargado' a dos entrenadores y dos directores deportivos antes de febrero, dio con la tecla al traer a 'Mendi'.

EL "ANTIENTRENADOR MODERNO"

Un tipo sencillo, pragmático, y que se centra solo en el fútbol. Tal como reconoció en una entrevista para 'El País', su método es algo distinto al de muchos entrenadores de hoy en día: no lleva 'tablet' y no se centra tanto en las estadísticas. "No soy un entrenador de Primera, ni de Segunda, soy un entrenador de fútbol. Soy un técnico 'antientrenador moderno'. Es más fácil hablar de datos que de fútbol, de lo que realmente pasa en el terreno de juego", aseguró.

Y no le ha ido nada mal. En mayo de 2023 se coronaba campeón de la Europa League con el Sevilla. Ahora, un año después, de la Conference League con un Olympiacos que encaraba una temporada muy complicada en El Pireo. Tras acabar terceros en Liga la temporada 2022/23, al cuadro helénico se le escapaba la Champions por primera vez en cinco años.

Mendilibar, campeón de la Conference con Olympiacos / AP

Tocaba bajar al barro, tenían que disputar la tercera ronda previa a la Europa League. Evangelos Marinakis, propietario del club, no destaca por su temple y en su lista de 'víctimas' se contabilizan siete técnicos en tan solo dos temporadas. Ese curso, Carlos Corberán, Míchel y José Anigo fueron destituidos.

LAS PRIMERAS DOS ´VICTIMAS' DE MARINAKIS

El magnate griego apostó por Diego Martínez para asegurar su participación en Europa League. Primero tocó el Genk, y un gol de Alexandropoulos en el minuto 95 del choque de vuelta salvó el primer susto en Grecia. Estaban en el 'play-off'. El sorteo fue amable, y se enfrentaron al humilde Čukarički serbio, al que superaron fácilmente para 'driblar' la Conference League y ganarse su sitio en la fase de grupos de la Europa League.

West Ham, Friburgo y TSC fueron los rivales a batir. Un cuadro complicado, pero que por la presencia del equipo serbio, aseguraba prácticamente el tercer puesto. Diego Martínez lo estaba haciendo bien, iban primeros en Liga, pero no estaban dando la talla en Europa. Un 5-0 en casa del Friburgo y una mala racha en el campeonato doméstico que les alejó de un primer puesto que no volverían a tocar en toda la campaña agotaron la paciencia de Marinakis, que 'culpó' directamente al español y al director deportivo, Antonio Cordón, y los echó del club.

Evangelos Marinakis, presidente de Olympiacos / 'X'

Firmó a una dupla de portugueses, Carlos Carvalhal para el banquillo y Pedro Alves para la dirección deportiva, que tenían la tarea de 'blindar' el tercer puesto en Europa League para caer a Conference y volver a pelear en la Liga (estaban a dos puntos del líder). El entrenador luso cumplió en Europa, y el Olympiacos, que quedó tercero, se refugió en la Conference. Sin embargo, en Liga, el primer puesto se iba alejando poco a poco. Dos meses después, una derrota en Copa contra el Panathinaikos les costó su continuidad. Era solo el mes de febrero.

MENDILIBAR, HÉROE EN GRECIA

Llegó el momento de 'Mendi', un "antientrenador moderno", como el mismo se presenta, para hacer historia a los 63 años. Tan solo cuatro días antes de arrancar su aventura en la Conference ante el Ferencváros, el de Zaldibar aterrizaba en Grecia, con Darko Kovačević como director deportivo. Ganó ese partido por la mínima con un gol de El Kaabi, un protagonista que le daría muchas alegrías durante el torneo. En la vuelta, mismo resultado (0-1), mismo goleador, y 'billete' a octavos en el bolsillo.

El Maccabi Tel-Aviv era el siguiente obstáculo y casi 'tumba' a Mendilibar de un golpe. 1-4 en el Karaiskakis que dejó muy tocada la eliminatoria, y el crédito de los jugadores y el entrenador. Pero 'Mendi' consiguió que los suyos sacaran su espíritu helénico y obraron la remontada con un impresionante 1-6. Ya estaban en cuartos, y de nuevo, con el apoyo de todo los seguidores, que colapsaron el aeropuerto de Atenas para recibirlos como héroes.

Mendilibar, en un momento de la final de la Conference League / AP

La motivación estaba por las nubes, y si en Grecia son radicales para lo malo, imagínense la euforia con la que viven lo bueno. En cuartos tocó el Fenerbahçe, y se acabó sufriendo más de la cuenta en Estambul. El pase a semifinales se 'compró' en la tanda de penaltis, con Tzolakis bajo palos, el portero suplente del equipo en las últimas campañas. El Olympiacos de 'Mendi' estaba a dos partidos de la final.

EL 'VILLANO' DE EMERY

La cosa se ponía 'picante'. Había que eliminar al Aston Villa de Unai Emery, una cara conocida de la liga española y uno de los mejores equipos de la Premier. Un desplazamiento masivo de hinchas griegos a Birmingham disfrutaron del festival de El Kaabi, que a sus 30 años, firmó un hat-trick en el Villa Park para volver a Grecia con el trabajo casi hecho (2-4).

En la vuelta, como se pueden imaginar. Estadio lleno, no cabía ni una sola alma, y lejos de sufrir, todos empujaron hacia el triunfo (2-0), con doblete de El Kaabi. El marroquí le había endosado cinco tantos a Emery para alcanzar la final. Sin duda, ya es considerado un dios griego más.

El Kaabi abraza a Mendilibar tras ganar la final de la Conference / EFE

El Juvenil fue el aperitivo de lo que sucedería en Atenas días más tarde ganando la Youth League al imponerse al Milan por 3-0. Pero llegaba el turno del primer equipo, con 'Mendi' como gran artífice de un éxito imposible de imaginar tan solo unos pocos meses antes. La final se jugaba a escasos kilómetros de 'casa', en el estadio del AEK Atenas.

Todo el mundo quería estar allí, animando a su equipo ante la Fiorentina. El resto, ya es historia. El héroe del torneo, Ayoub El Kaabi, apareció en el minuto 116, a cuatro de alcanzar los penaltis, para dejar a la Fiorentina sin premio en la Conference League por segundo año consecutivo.Y 'Mendi', que había bajado al 'infierno' en febrero, con el objetivo de rescatar a un equipo sin alma, regresó al cielo 'rojo' de El Pireo con el primer título europeo de la historia del club, su segundo en competiciones europeas.