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CONFERENCE LEAGUE

Cuándo juega el Rayo Vallecano la final de la Conference League 2026 contra el Crystal Palace: a qué hora y dónde ver por TV y en directo

A qué hora juega el Rayo Vallecano la final de la Conference League y en qué canal de TV ver el partido desde España

Isi Palazon, preparado para la final de la Confrence League

Isi Palazon, preparado para la final de la Confrence League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Solo un partido le queda para la eternidad al Rayo Vallecano, que aspira a levantar en las próximas horas una Conference League histórica para la entidad. Lepizig será el escenario que ponga a prueba el sueño de todo un barrio, que se ha volcado como siempre con su equipo para poder apurar sus opciones de título.

90 minutos, o quizás más, son los que separan al modesto equipo de la Comunidad de Madrid de poder hacer historia en Europa. A los mandos de Íñigo Pérez, los rayistas has superado ronda tras ronda sin parar, gracias en parte a hacer valer el factor Vallecas a su favor. Solo queda el último obstáculo, el más difícil de todos, un equipo Premier como el Crystal Palace que parte como claro favorito.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido por el Villarreal para reemplazar a Marcelino en el banquillo 'groguet'.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano / Agencias

Lo hace porque, a nivel de presupuesto, ambas entidades son la noche y el día. Todo el dinero del que dispone Oliver Glasner con sus estrellas en el terreno de juego no lo tiene Íñigo Pérez, que sí cuenta con la ilusión de una plantilla y un barrio que lleva a su equipo en volandas. El momento es ahora de tocar metal, de materializar los sueños de todos y poder ser campeón de Europa. Leizig espera al Rayo.

¿A qué hora se juega el Rayo Vallecano - Crystal Palace de la final de la Conference League 2025/26?

El partido entre Rayo Vallecano y Crystal Palace, correspondiente a la final de la final de la Conference League 2025/26, se disputará este miércoles 26 de mayo a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la final de la Conference League por TV y en directo?

En España, la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace se podrá ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar Liga de Campeones (Movistar 61, Orange 117).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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