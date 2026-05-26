Cuándo juega el Rayo Vallecano la final de la Conference League 2026 contra el Crystal Palace: a qué hora y dónde ver por TV y en directo

Solo un partido le queda para la eternidad al Rayo Vallecano, que aspira a levantar en las próximas horas una Conference League histórica para la entidad. Lepizig será el escenario que ponga a prueba el sueño de todo un barrio, que se ha volcado como siempre con su equipo para poder apurar sus opciones de título.

90 minutos, o quizás más, son los que separan al modesto equipo de la Comunidad de Madrid de poder hacer historia en Europa. A los mandos de Íñigo Pérez, los rayistas has superado ronda tras ronda sin parar, gracias en parte a hacer valer el factor Vallecas a su favor. Solo queda el último obstáculo, el más difícil de todos, un equipo Premier como el Crystal Palace que parte como claro favorito.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano / Agencias

Lo hace porque, a nivel de presupuesto, ambas entidades son la noche y el día. Todo el dinero del que dispone Oliver Glasner con sus estrellas en el terreno de juego no lo tiene Íñigo Pérez, que sí cuenta con la ilusión de una plantilla y un barrio que lleva a su equipo en volandas. El momento es ahora de tocar metal, de materializar los sueños de todos y poder ser campeón de Europa. Leizig espera al Rayo.

¿A qué hora se juega el Rayo Vallecano - Crystal Palace de la final de la Conference League 2025/26?

El partido entre Rayo Vallecano y Crystal Palace, correspondiente a la final de la final de la Conference League 2025/26, se disputará este miércoles 26 de mayo a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la final de la Conference League por TV y en directo?

En España, la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace se podrá ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar Liga de Campeones (Movistar 61, Orange 117).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.