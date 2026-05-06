Iñigo Pérez: "Los jugadores creen, el mensaje es que no tengan miedo"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles, antes de la vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia contra el Estrasburgo, que no puede prometer estar en la final de Leipzig pero "sí ser fieles al proceso" que les ha hecho estar en esta situación y aseguró que "los jugadores creen" y el "mensaje es que no tengan miedo".

El Rayo Vallecano afronta en el estadio de La Meinau una cita con la historia, ya que buscará su pase a la final de la Liga Conferencia frente al Estrasburgo, al que ganó en la ida por 1-0 y que lleva toda la semana pensando en la remontada, como ya hizo en cuartos frente al Mainz.

"El partido de mañana es la continuación de los sucedido en Vallecas y nos viene bien no romper esa estructura. Ellos vienen de remontar contra el Mainz y nosotros, de que nos remontaran. Tenemos que intentar ganar el partido y ojalá poder celebrar el pase”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"No puedo prometer que estemos en Leipzig, pero sí ser fieles al proceso que nos ha hecho estar aquí. Los jugadores creen. Es un partido complejo ante un rival extraordinario. No hay mucho más que decir. La emoción de la afición viene creciendo y deben de disfrutar del momento. Que no tengan miedo", señaló.

Para Iñigo Pérez el Rayo es "favorito" por el resultado de la ida y porque son un equipo "más experimentado", aunque después "hay que ir al juego y la táctica". "Eso es lo que me interesa", apostilló.

"Es un escenario ideal. Cuando estás inmerso en la agonía y el agobio de Atenas prefieres que bajen los decibelios pero nos gustan este tipo de ambientes. Es una motivación extra. No somos los mismos que en Atenas porque lo que sucede sirve para aprender y transformarte", comentó.

Íñigo Pérez, que afronta sus primeras semifinales europeas como entrenador, aseguró que no olvidará esta experiencia. "Tengo diferentes sentimientos a los de la ida, que tuve un nudo en la garganta durante todo el día. El otro día sufrí más. Me gustará ver a la grada entregada e intentaré ayudar a los jugadores para conseguir el premio que ansiamos. Ojalá podamos volver a emocionarnos, pero hasta que no piten el final no descansaré", destacó.

El Rayo no está solo en Estrasburgo ya que unos 1.600 aficionados procedentes de Madrid estarán en las gradas del estadio. "Somos conscientes y el agradecimiento es eterno. Cada día se superan. Yo no gané las finales que jugué, ni con Iraola. No voy a transmitir eso de que ya hemos disfrutado o es suficiente. Mañana hay que jugar y debe calar el mensaje. ¿Orgullosos? Sí, pero no. De ningún modo es suficiente", apuntó.

"Somos un grupo capaz de disfrutar con alegría y comunión. Son momentos bonitos. Me generan seguridad por quienes nos acompañan", dijo Iñigo Pérez. "Espero que lo disfruten porque lo merecen. Ojalá les entreguemos una final”, concluyó.

El 'Pacha' Espino, agradecido con la afición

Luis Alfonso 'Pacha' Espino, lateral izquierdo uruguayo del Rayo Vallecano, también compareció en rueda de prensa para hacer balance del momento actual del equipo. El 'Pacha' Espino, que está viviendo su tercera temporada en el Rayo Vallecano, lleva esta campaña cuarenta partidos oficiales disputados, en los que ha marcado cuatro goles.

"Ha sido un año difícil, pero esto es precioso vivirlo. Tenemos un grupo divino y hace que sea más lindo. Lo que he pasado me da mucha fuerza. Todos los que están me han dado fuerza para seguir y luchar y ojalá regalar algo bonito", dijo en conferencia de prensa el lateral uruguayo, que durante esta temporada sufrió la pérdida de su padre.

Al igual que el resto de compañeros, 'Pacha' Espino aseguró que tiene "muchas ganas de que llegue el jueves". "Es linda esa adrenalina pero hay que tomarlo con tranquilidad. Es un partido, por más que sea diferente. Ellos nos querrán dominar desde la posesión y meternos bajo nuestro arco pero el camino es lo hecho en la ida", comentó el defensa del Rayo, que agradeció a los más de mil quinientos aficionados del equipo madrileño que estarán en las gradas del estadio francés.

"Todos somos conscientes de su apoyo. Nos ayudan un montón. El estadio siempre está lleno de gente, de rayistas y hay que devolverles ese esfuerzo", concluyó.