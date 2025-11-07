Iñigo Pérez se encara con Balliu y no aparece en rueda de prensa

Álvaro García desató la locura en Vallecas con un tanto sobre la bocina para remontar un partido que se puso muy cuesta arriba. El Lech Poznan plantó cara desde un inicio y se puso 0-2 arriba tras castigar dos desconexiones de los locales, pero sucumbió ante los cambios de un Iñigo Pérez que dio entrada a Isi, Ratiu o De Frutos en la segunda mitad.

Pese al agónico triunfo, las cámaras de 'Movistar+' captaron la discusión que se produjo entre Iñigo Pérez e Iván Balliu en el banquillo rayista tras el cambio del internacional con Albania, que dejó su puesto a Andrei Ratiu en el minuto 55. Con 0-2 en el marcador, el técnico navarro realizó un cuádruple cambio para revolucionar el encuentro. Balliu se retiró sin saludar a sus compañeros que entraban al campo y unos instantes más tarde Iñigo se dio la vuelta y se enzarzó con el lateral, qie se encontraba sentado en primer línea del banquillo.

Trejo y Adrián López, entrenador asistente, tuvieron que mediar y sujetar a un técnico rayista que se encontraba visiblemente alterado. Al final bajaron las pulsaciones y ambos celebraron el tanto de Isi que llegaría minutos después. Terminó el choque e Iñigo Pérez no compareció ante los medios de comunicación tras el triunfo de su equipo.

Accidentado

El técnico franjirrojo abandonó el estadio de Vallecas minutos después del pitido final y fue visto saliendo de el recinto con su mochila. Martín Presa aseguró en la 'COPE' que el entrenador se marchó a casa porque se encontraba indispuesto y, a su vez, David Cobeño, director deportivo del club madrileño, aportó en 'Movistar+' que "se ha encontrado mal y se ha ido. No sabemos muy bien qué le ha pasado".

"Han sido muchas emociones. Ganar en el último minuto después de lo que había pasado en el día de ayer con las aficiones y lo que pasó con algún vídeo que habían subido a redes, había demasiada emoción y al final hemos ganado, que era lo más importante. Son cosas que pasan, esperemos que no vaya a más y que esté bien", concluyó.

Quien también se encontró mal durante el encuentro fue Isi Palazón, que saltó al césped al inicio de la segunda mitad e inició la remontada: "Le dolía el pecho, a veces cuesta coger el ritmo del partido y tenía dolor. Pensaba que le iban a cambiar porque se le veía asfixiado pero al final ha terminado y ha marcado", explicó Cobeño.

"No se encontraba muy bien y creo que dentro del campo ha podido vomitar. Pero es un ejemplo de compañero", añadió Fran Pérez en zona mixta. Sea como fuere, Iñigo Pérez se expone a una sanción de UEFA tras no compadecer ante los medios de comunicación.