FÚTBOL INTERNACIONAL
Horarios y fechas de los partidos del Getafe en la Conference League
El conjunto azulón debutará en Rumanía ante el Universitatea Craiova y cerrará la fase liga en Ámsterdam frente al Ajax
El Getafe ya conoce el calendario completo de la fase liga de la Conference League 2026/27. El conjunto madrileño disputará seis partidos entre octubre y diciembre, tres como local y tres a domicilio, con dos citas especialmente atractivas ante Brighton y Ajax.
El estreno europeo llegará el jueves 15 de octubre, cuando el equipo azulón visite al Universitatea Craiova rumano a partir de las 18.45 horas. Una semana después, el 22 de octubre, el Getafe jugará su primer encuentro como local ante el Lugano, también a las 18.45.
El Brighton visita al Getafe
Uno de los platos fuertes llegará en la tercera jornada. El 5 de noviembre, a las 21.00 horas, el Brighton visitará al Getafe. El equipo inglés aparece como uno de los rivales de mayor entidad en el calendario del representante español.
Después llegará un desplazamiento menos habitual. El 26 de noviembre, el Getafe viajará a Georgia para enfrentarse al Iberia 1999 Tbilisi, a las 18.45 horas.
El último encuentro europeo del año ante su afición será el 10 de diciembre, cuando recibirá al Inter Club d'Escaldes andorrano a las 18.45 horas.
Final de lujo en Ámsterdam
El calendario reserva para el final probablemente el partido más atractivo de toda la fase liga. El 17 de diciembre, a las 21.00 horas, el Getafe visitará al Ajax en Ámsterdam, una cita de enorme tradición europea que pondrá punto final a sus seis jornadas de la primera fase.
El Getafe afrontará, por tanto, un calendario variado, con viajes a Rumanía, Georgia y Países Bajos, mientras que recibirá al Lugano, Brighton e Inter Club d'Escaldes.
Calendario del Getafe en la Conference League
15 octubre, 18.45 h: Universitatea Craiova-Getafe
22 octubre, 18.45 h: Getafe-Lugano
5 noviembre, 21.00 h: Getafe-Brighton
26 noviembre, 18.45 h: Iberia 1999 Tbilisi-Getafe
10 diciembre, 18.45 h: Getafe-Inter Club d'Escaldes
17 diciembre, 21.00 h: Ajax-Getafe
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