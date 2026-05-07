A qué hora juega el Rayo Vallecano hoy contra el Estrasburgo y dónde ver el partido de vuelta de semifinales de la Conference League por TV y en directo

Estrasburgo y Rayo Vallecano se enfrentan hoy jueves 7 de mayo en el Stade de la Meinau en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Estrasburgo - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Gary O'Neil vienen de encadenar dos derrotas seguidas tras perder en la Ligue 1 contra el Tolouse y contra los rayistas en la ida, durante la cual el solitario gol de Alexandre Zurawski fue suficiente para colocar a los españoles con un pie en la gran final del torneo continental.

"Es muy difícil jugar en este estadio. En la primera parte jugamos bien, controlamos al Rayo porque había visto todos sus partidos, pero tuvimos malas decisiones y pudimos evitar el gol. Aún así seguimos vivos en la eliminatoria, que es lo importante, y ya estoy con ganas de jugar la próxima semana", admitió el entrenador inglés en rueda de prensa.

"Tendremos que terminar el trabajo la semana que viene. Los jugadores demostraron un buen nivel en uno de los campos más estrechos de Europa, al límite de lo que estipula la UEFA, pero sabíamos la dificultad del partido. El Rayo ha tirado 24 veces, pero no han sido ocasiones muy claras. Ahora toca remontar y pensar que podemos hacerlo bien porque solo hemos perdido en la Liga con el PSG y Niza", declaró, concluyendo con que siguen "vivos en la eliminatoria".

Por su parte, el combinado dirigido por Íñigo Pérez se presentará en Francia tras derrotar al Getafe y con las expectativas a tope, lo cual se vio reflejado en las declaraciones del director técnico del fin de semana. "Estoy muy orgulloso y me emociona pensar de dónde venimos cuando me tocó llegar. Los jugadores me lo hacen todo muy fácil, no es falsa humildad, es que es mérito de los jugadores", opinó luego del duelo contra los azulones.

Así, la euforia se mantiene luego de la conquista en la ida, ya que la plantilla es consciente de que es historia rayista, sobre todo a las puertas de su primera gran final europea. “El equipo es consciente y no ha habido euforia desmedida. Se celebra sin exageración. He visto un vestuario muy feliz. Esta visión adquiere magnitud cuando pasa un tiempo", enfatizó Pérez.

“Son momentos que uno guardará para toda la vida. Cuantos más días vives en Vallecas, más difícil es solventar la deuda con la gente. Es una entrega incondicional. Es muy especial. Hoy he tenido todo el día un nudo en la garganta. Ha sido muy emocionante”, sentenció en alusión al jueves pasado.

HORARIO DEL ESTRASBURGO - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Estrasburgo y Rayo Vallecano, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Conference League, se disputa hoy jueves 7 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESTRASBURGO - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Estrasburgo y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

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