¡Histórico! Por primera vez, las cuatro federaciones de la península ibérica compartirán competición europea

La Liga Conferencia 2026-2027 hará historia al reunir por primera vez en una misma competición europea a clubes de las cuatro federaciones de fútbol de la península Ibérica: el Inter d'Escaldes, de Andorra; el Getafe, de España; el Lincoln Red Imps, de Gibraltar; y el Sporting Braga, de Portugal.

Los cuatro han certificado su presencia en la fase de liga, que esta temporada contará con 36 equipos.

El hito tiene especial relevancia para el fútbol andorrano, ya que el Inter d'Escaldes se ha convertido en el primer club del país en alcanzar una fase de liga o de grupos de una competición continental.

El conjunto andorrano, que comenzó su recorrido en la primera ronda de la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el Lincoln Red Imps (3-1 y 1-1), continuó en la Liga Conferencia y superó al Flora Tallin (2-0 y 4-0) y al Drita kosovar, al que eliminó en los penaltis después de dos empates, 2-2 y 0-0.

El Lincoln Red Imps, por su parte, volverá a disputar la fase de liga europea por tercera ocasión. El conjunto gibraltareño inició la temporada en la previa de la Liga de Campeones y eliminó precisamente al Inter d'Escaldes (3-1 y 1-1), antes de caer frente al Mjällby sueco (0-3 y 0-0).

Después pasó a la Liga Europa, donde perdió ante el Omonia chipriota (1-1 y 0-1). En el 'play-off' de la Liga Conferencia remontó ante el Larne norirlandés: perdió 0-2 en la ida y ganó 3-0 tras la prórroga en la vuelta, para un 3-2 global.

El Getafe llegó directamente al 'play-off' de la 'Conference' y superó al Partizan serbio pese a perder la vuelta por 2-1, gracias al 3-1 conseguido en el Coliseum, para un 4-3 global.

El Sporting Braga, por su parte, superó tres eliminatorias: al Železničar Pančevo serbio por 5-0 global (1-0 y 4-0), al Dinamo Minsk bielorruso por 1-0 (1-0 y 0-0) y al Austria Viena por 2-0 (2-0 y 0-0).

De esta forma, Andorra, España, Gibraltar y Portugal estarán representados en la tercera edición de la Liga Conferencia con formato de fase de liga de 36 equipos.

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El sorteo de esta fase se celebra este viernes en Mónaco, a partir de las 13.00 horas (CET), con el Braga en el bombo 1, el Getafe y el Lincoln Red Imps en el 3 y el Inter d'Escaldes en el 5.